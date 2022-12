Michela, chi è la sorella di Daniele Dal Moro/ Sorpresa al GF Vip e dedica social: “La famiglia è tutto”

Michela Dal Moro, la sorella di Daniele al Grande Fratello Vip per una sorpresa

“La famiglia non è una cosa importante. È tutto.” Così scriveva Daniele Dal Moro in un post pubblicato su Instagram tempo fa che mette in mostra uno scatto dell’incontro avuto con la sorella Michela Dal Moro durante la sua prima esperienza al Grande Fratello. Daniele e Michela hanno un bellissimo rapporto, come dimostrano gli scatti pubblicati sui profili Instagram di entrambi, in cui i due sono sempre abbracciati e vicini.

Daniele Dal Moro avrà questa sera l’opportunità di incontrare sua sorella Michela per la seconda volta in TV, questa volta durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Sarà lei a dargli una carezza morale dopo giorni che per Daniele sono stati ricchi di scontri, in alcuni casi davvero molto accesi.

Daniele Dal Moro: la lettera dei genitori al Grande Fratello

Daniele Dal Moro, nonostante la sua riservatezza, ha spesso fatto cenno al suo passato complicato e al rapporto con i suoi genitori. Durante la sua prima esperienza al GF ricevette una lettera in cui i suoi genitori gli manifestavano tutto il loro affetto e la loro stima: “Daniele, ti seguiamo sempre e abbiamo sentito che racconti di aver avuto tanti problemi. Noi sappiamo quello che hai attraversato ma ora dimenticati dei fantasmi passati, nella vita non si guarda mai indietro. – si legge nella lettera – Pensiamo che questo Grande fratello ti sia stato utile per capire che ce la puoi fare da solo. Potrai comunque sempre contare su di noi, che siamo orgogliosi di te. Ora avanti con serenità, non ti preoccupare di nulla. Ti vogliamo bene, mamma e papà.”

