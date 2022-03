Michela Daglio e Martino Lauretta, moglie e figlio Claudio Lauretta/ Sulle orme di papà

La capacità di strappare un sorriso al pubblico è da sempre uno dei tratti distintivi della personalità di Claudio Lauretta, oggi nel cast di “Tale e Quale Show“. In passato il comico si era distinto per la partecipazione a programmi di successo quali “Colorado“, che gli ha regalato la popolarità.

Ma non è solo la carriera in Tv a rendere orgoglioso l’artista che ha debuttato sul piccolo schermo come concorrente di “Italia’s got talent“. Il 51enne, infatti, può vantare anche una bella famiglia, composta dalla moglie Michela Daglio, che lo ha sempre sostenuto sul lavoro, e dal figlio Martino, che sembra intenzionato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Michela Daglio e Martino Lauretta: chi sono gli amori di Claudio

Un vecchio detto, attribuito a Virginia Woolf, sottolineava che “dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”, come ha sottolineare l’importanza che la compagna di vita ha nel supportare i successi e gli insuccessi di un uomo. Una situazione che sembra corrispondere appieno anche a Claudio Lauretta, che ha da sempre nella moglie Michela una spalla fondamentale. Non a caso, lei era al suo fianco anche in occasione del provino a “Italia’s got talent“, momento che ha poi dato inizio ufficialmente alla sua carriera in Tv.

Stare vicino al papà in questi anni ha permesso che anche Martino, il figlio del comico, avesse la sua stessa passione per il mondo dello spettacolo. Il ragazzino ha già avuto modo di esordire come attore al fianco di Vanessa Incontrada e Flavio Insinna nella fiction “La classe degli asini“. I genitori sono giò orgogliosi di lui, pur evitando di mettergli troppa pressione: “Tutto è nato quando Martino mi ha accompagnato a un provino. La mia agente ha chiesto di scattargli un paio di foto e dopo un po’ mi hanno cercato chiedendomi se avevo piacere che andasse in tv per un film con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna e la regia di Andrea Porporati. Gli ho detto: “Martino, finché è un gioco e ti diverte va bene” – aveva raccontato Claudio.



