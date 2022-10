Michela Daglio e Martino Lauretta, moglie e figlio Claudio Lauretta/ Una famiglia unita

Claudio Lauretta e la moglie Michela Daglio: il figlio Martino attore

Michela Daglio e Martino Lauretta sono la moglie e il figlio di Claudio Lauretta, il comico ed imitatore noto al grande pubblico per l’imitazione di Vittorio Sgarbi e Platinette che ha portato in scena in diverse trasmissioni di successo come Striscia la notizia”, “Zelig”, Colorado” e “Mai dire talk. Quest’anno per il comico ed imitatore si sono aperte le porte del varietà più seguito del piccolo schermo: Tale e Quale Show, visto che Carlo Conti l’ha voluto nel cast della nuova edizione. Una bella sfida per l’imitatore che lo scorso anno ha partecipato al programma come giudice. A sostenerlo in questa nuova ed importantissima avventura ci sono la moglie Michela Daglio e il figlio Martino, che non nasconde di essere davvero intenzionato ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Proprio il figlio ha deciso di intraprendere la strada del padre visto che sta cercando di farsi conoscere ed apprezzare come attore e può vantare di aver debuttato nella serie “La classe degli asini” di Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Proprio il padre ha raccontato: “tutto è nato quando Martino mi ha accompagnato a un provino. La mia agente ha chiesto di scattargli un paio di foto e dopo un po’ mi hanno cercato chiedendomi se avevo piacere che andasse in tv per un film con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna e la regia di Andrea Porporati. Gli ho detto: “Martino, finché è un gioco e ti diverte va bene”.

Claudio Lauretta e la moglie Michela Daglio: un grande amore

Claudio Lauretta e la moglie Michela Daglio formano una coppia da tantissimi anni. Un grande amore quello nato tra il comico e la moglie che in diverse occasioni ha definito la sua ancora di salvezza. I due sono legatissimi e dal loro amore è nato uno splendido figlio di nome Martino che ha deciso di seguire le orme del padre lanciandosi nel mondo dello spettacolo.

Una bella soddisfazione per il comico ed imitatore che sin dall’inizio della sua carriera ha potuto contare sulla presenza fissa della moglie Michela che l’ha sostenuto ed accompagnato ovunque. Proprio Michela era con lui quando Claudio si è presentato ai provini di Italia’s got talent.

