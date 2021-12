Michela Daglio, moglie Claudio Lauretta/ Un sostegno fondamentale

Il pubblico di “Tale e Quale Show” ha imparato a conoscere e ad apprezzare Claudio Lauretta, che era presente nel programma condotto da Carlo Conti in veste di quarto giudice. Questa però non è stata però la sua prima esperienza televisiva, ma è arrivata in seguito ad altre trasmissioni che gli hanno regalato non poche soddisfazioni, basti pensare, ad esempio, a “Striscia la notizia”, “Zelig”, Colorado” e “Mai dire talk”.

Tra i punti di forza del suo talento c’è il suo trasformismo, caratteristica che gli permette di assumere le sembianze di personaggi diversi tra loro, tra cui Vittorio Sgarbi, Matteo Renzi, Adriano Celentano e Renato Pozzetto, A sostenerlo in questa fase così importante della sua carriera ci pensa la moglie, Michela Daglio.

L’amore tra Claudio Lauretta e Michela Daglio: un rapporto importante

Anche i personaggi che sono oggi diventati popolari hanno vissuto momenti difficili in passato e sono arrivati a pensare di mollare tutto. In questi casi, però, poter contare sul sostegno della persona amata può rivelarsi fondamentale. Ne sa qualcosa Claudio Lauretta, che è felice da anni al fianco della moglie, Michela Daglio. Dalla loro unione è nato un figlio, Martino.

Entrambi fanno il possibile per seguire il comico, appena ne hanno la possibilità, in occasione dei suoi impegni professionali. Non a caso, in occasione della sua partecipazione a “Italia’s got talent“, loro erano nei pressi del palco pronti ad applaudirlo. Il ragazzo ha solo quindici anni, ma ha già le idee chiare: vuole fare l’attore per il papà e sta già facendo le prime esperienze.

