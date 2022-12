Michela Dal Moro attacca il padre di Antonella Fiordelisi/ La sorella di Daniele…

Michela Dal Moro, sfogo contro il padre di Antonella Fiordelisi

Daniele Dal Moro è finito in nomination e, sui social, la sorella del veronese si lascia andare ad uno sfogo contro Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella. Al termine della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro è finito al televoto con Charlie Gnocchi. Nessuno dei due, tuttavia, sarà eliminato. Il più votato dal pubblico sarà immune mentre l’altro finirà nuovamente al televoto e stavolta per l’eliminazione. Daniele, tra le varie nomination, ha ricevuto proprio quella di Antonella Fiordelisi con cui ha un rapporto altalenante.

Sul proprio profilo Instagram, Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella, ha così pubblicato una storia chiedendo ai propri followers di supportare Charlie Gnocchi al televoto ed esprimendo così la propria esperienza. Un gesto che, tuttavia, non è stato gradito da Michela Dal Moro.

Le parole di Michela Dal Moro, la sorella di Daniele

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, la sorella di Daniele Dal Moro punta il dito contro il padre di Antonella Fiordelisi. “Credo ci sia modo e modo per supportare una figlia in un percorso che, sicuramente le gioverà e non credo sia questo”, scrive Michela Dal Moro. “Soprattutto nel rispetto delle famiglie degli altri concorrenti che vivono una situazione che dovrebbe conoscere”, aggiunge.

E, in concluse, scrive: “Stefano Fiordelisi mi auguro che lei, insieme a me, condivida il fatto che, screditare il percorso degli altri, non sia un buon modo per esprimere la propria forza”.

