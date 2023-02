Michela Dal Moro, sorella di Daniele/ Confronto con Martina Nasoni al GF Vip dopo lo sfogo choc del fratello?

Michela Dal Moro, sorpresa al GF Vip per il fratello Daniele in arrivo?

Per Daniele Dal Moro potrebbe non essere una serata facile quella di oggi 16 febbraio 2023. La nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 avrà infatti in serbo per lui qualcosa di ‘inaspettato’, come annuncia il comunicato ufficiale del programma. In virtù di quanto accaduto in questi giorni – tra liti con Martina Nasoni e pesanti sfoghi in confessionale – potrebbe essere in arrivo un intervento della sorella Michela Dal Moro.

Il crollo del fratello degli ultimi giorni potrebbe aver portato Michela Dal Moro a chiedere ad Alfonso Signorini di potergli scrivere o, addirittura, di avere un nuovo confronto con lui, questa volta però in tre.

Michela Dal Moro e le minacce ricevute in passato: confronto con Martina Nasoni al GF Vip?

È stato proprio Daniele Dal Moro d’altronde a citare sua sorella Michela qualche giorno fa, tirando in ballo un fatto molto spiacevole accaduto ai tempi del suo primo Grande Fratello. In un nuovo sfogo su Martina Nasoni, Daniele ha infatti dichiarato: “Dov’è il bene se è disposta a farmi la pelle? Chi vuole bene a chi? […] Mia sorella riceveva lettere di minacce di morte perché io avevo fatto star male Martina. Non hai idea di quanta merd* abbia mangiato la mia famiglia per questo discorso. Finché tocca a me, non me ne frega niente. Ma mia sorella aveva 20 anni, mia nonna aveva paura”.

Di fronte a questo sfogo molto pesante di Daniele, Michela potrebbe aver deciso di metterci la faccia e chiedere un confronto con Martina Nasoni alla presenza di suo fratello Daniele, in modo da chiudere una volta per tutte questa spiacevole vicenda.

