Michela, dama di Uomini e Donne”Ho un Dna particolare, i medici mi studiano”/ Ha 80 anni ma nessuno ci crede

Michela è una nuova dama di Uomini e Donne: si è presentata per corteggiare Alessandro Rausa, l’ex sarto 92enne che ha conquistato il pubblico, ma ha stupito tutti quando ha detto di avere 80 anni. La milanese, infatti, non dimostra la sua età, bensì sembra molto più giovane. È proprio per questo motivo che Tina Cipollari e Gianni Sperti, a prima vista, si sono domandati se ci fosse per caso stato un errore e se in realtà non fosse lì per Alessandro Vicinanza, il pretendente di Ida Platano.

Riccardo Guarnieri deluso da Ida Platano/ "Non ha mai provato l'amore che diceva"

“Beh ma io ho 80 anni eh, è per questo che ho scelto Alessandro Rausa”, ha chiarito la diretta interessata come riportato da Il Fatto Quotidiano. In molti sono rimasti a bocca aperta. Tina Cipollari, dopo essersi complimentata, ne ha approfittato per puntare il dito contro Gemma Galgani: “E tu che dici di portarteli bene, guarda la signora a 80 anni. Hai visto? Tu a confronto sembri sua madre”. Sul web intanto le foto di Michela sono diventate virali.

Uomini e donne, Gianni Sperti é fidanzato?/ La rivelazione nel 'Single day'

Uomini e Donne, dama Michela ha 80 anni ma nessuno ci crede: “I medici mi studiano”

La dama Michela proprio a Uomini e Donne ha rivelato che sono in tanti che non credono al fatto che abbia realmente 80 anni. “Mi studiano anche i medici perché non riescono a capire come mai. Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un Dna particolare. Siamo tutti così in famiglia. È per questo che i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra”, ha raccontato.

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Armando: "Caccia le pal*e..."

A confermare che la donna non ha detto nulla di diverso dalla verità ci ha pensato la padrona di casa, Maria De Filippi, che attraverso la redazione aveva avuto modo di effettuare le verifiche necessarie. È così che alla fine Alessandro Rausa ha accettato la corte della new entry del programma: nascerà l’amore?











© RIPRODUZIONE RISERVATA