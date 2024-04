Michela De Rossi, chi è l’attrice di Briganti/ “Primi provini a 18 anni”. Mistero sul fidanzato…

Chi è Michela De Rossi, attrice talentuosa del cinema italiano

Michela De Rossi è un’attrice italiana nata nel 1993 a Roma che, sin da giovanissima, si rende conto di volere un futuro nel mondo della recitazione. Dopo il diploma, a diciotto anni, capisce di voler studiare per trasformare la passione in un lavoro facendo provini nelle più importanti Accademie. all’Accademia internazionale d’arte drammatica del Teatro Quirino. Ha così iniziato la propria carriera lavorando in giro per il mondo come negli Stati Uniti, in Italia e in Australia. Esordisce sul palcoscenico nel 2012 apparendo in spettacoli come Le mille e una notte, Adone e Così fan tutte e nel 2017 debutta in tv recitando in alcuni episodi di Squadra mobile e Rosy Abate.

Il debutto al cinema arriva nel 2018 con il film La terra dell’abbastanza. Ha poi recitato nella produzione statunitense I molti santi del New Jersey, nella commedia Con chi viaggi e nel film Io e Spotty. Nel 2023 l’attrice recita nella serie tv Django e nella fiction australiana While the Men Are Away. Attualmente è protagonista della serie Netflix Briganti.

Chi è il fidanzato di Michela De Rossi? Tutto tace

Della vita privata di Michela De Rossi non si sa praticamente nulla. L’attrice, infatti, è molto discreta e riservata e non si sa se abbia o meno un fidanzato. Dal suo profilo Instagram, infatti, non arrivano indizi che facciano pensare alla presenza di un amore. Ad oggi, l’attrice sembrerebbe molto concentrata sulla propria carriera e, a tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, parlando del suo attuale momento professionale, l’attrice ha detto:

“Mi sento in un punto critico, sento di essere in un momento di svolta, so che devo essere paziente e devo stare calma. Mi sento per la prima volta di giocare in serie A, ne sono felicissima e grata ma è la serie A. Io sono sconvolta da quanti colleghi bravi ho, la mia generazione, il gruppo di attori tra i trent’anni e i 35 tra uomini e donne, ha un numero molto alto di persone di talento. Mi capita di non vincere un provino e dirmi ‘beh certo lei è bravissima’. Sono felice di competere con artisti che stimo, la competizione è alta, quindi sono contenta ma viverla è tosta”.

