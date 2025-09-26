Michela Ferrante e il dramma, dalla bulimia all'endometriosi: "E per un filler sbagliato tentai il suicidio"

Tra le modelle che hanno catturato l’occhio alla Milano Fashion Week non possiamo non citare Michela Ferrante. Ha deciso di scendere in passerella a 41 anni, sfidando i canoni e mandando dei segnali molto importanti dopo aver affrontato delle burrasche terribili negli anni. Michela Ferrante ha infatti sofferto di bulimia e anoressia, come confessato in alcune occasioni. Un filler sbagliato invece ha rischiato di portarla verso il punto più basso del baratro, come confidato dalla ragazza in una intervista concessa tra le righe del Corriere della sera:

“Non vedevo una via d’uscita. Ero sfinita. Il primo dicembre del 2024 ho cercato di non soffrire più, tentando un brutto gesto. La vicina mi ha trovato e sono finita all’ospedale San Matteo dove mi hanno salvata”. Alta 1,80, era arrivata a pesare solo 38 kg. Dopo il matrimonio con Claudio e la nascita del figlio Enea, alla ragazza è stata diagnosticata una forma di endometriosi al quarto livello che ha complicato ancora di più le cose.

Michela Ferrante e i problemi di bulimia

Non sono stati anni facili per Michela Ferrante, che nel 2024 dopo anni in cui ha cavalcato l’onda e avuto ghiotte occasioni professionali, si è ritrovata a fare i conti con il telefono che squillava sempre meno.

La modella ha raccontato di aver fatto i conti con l’endometriosi e con la bulimia, che le hanno complicato non poco le cose. Ma nonostante tutto, la modella originaria di Pontecurone è tornata a rivedere la luce, proprio quando tutto sembrava destinato a restare scuro: “La mia vita è stata sempre in salita. Se c’è stata una luce in fondo al tunnel per me, allora può esserci per chiunque” le parole della showgirl tornata in pista alla Milano Fashion Week.

