L’irriverenza e simpatia di Giancarlo Magalli sono ormai doti note, anche sua figlia Michela però sembra aver ereditato il medesimo brio. Ospite oggi a La Volta Buona con il papà, si è resa infatti protagonista di una simpatico siparietto con tanto di rivelazione dalle tinte ‘hot’. Il tutto, non prima di una simpatica battuta del conduttore: “Una volta chiesero a sua madre a chi somigliasse di più, lei rispose: ‘Quando è nata era uguale a Giancarlo, poi si è sistemata!’”. Non trattiene il divertimento Caterina Balivo che quasi non riesce a parlare per le troppe risate.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli perché avevano litigato?/ La battuta della discordia a I Fatti Vostri

Arriva poi il momento catartico in termini di ironia, ci pensa proprio Michela – figlia di Giancarlo Magalli – rivelando una particolare curiosità da parte dei fan per i piedi del conduttore. “Lui è molto amato dalle donne, ci sono anche dei fan dei suoi piedi! Gli chiedono le foto sui social… Proprio richieste specifiche: i piedi nei mocassini ma senza calzini”. Il simpatico siparietto prosegue con le conferme di Giancarlo Magalli: “E’ vero, richieste da uomini o donne? Diciamo che non faccio distinzioni, siamo moderni. Tanto ormai si sa che ci stanno, questi, si chiamano ‘piedofili’…”.

Giancarlo Magalli: “La mia ex moglie Valeria Donati mi lasciò per un uomo orribile”/ “Era il suo psichiatra…”

Michela, la figlia di Giancarlo Magalli a La Volta Buona: “La malattia di papà? Da allora ogni giorno è un regalo…”

Dopo delle sane risate tra pubblico e ospiti presenti a La Volta Buona, il clima diventa più serio e toccante quando Michela – figlia di Giancarlo Magalli – ricorda il calvario della malattia del papà che rischiò seriamente di non farcela. “Mi dissero che aveva un linfoma e che doveva assolutamente curarsi, non sarebbe sopravvissuto più di 2 mesi. A lui non ho detto nulla finchè non è guarito…”. La figlia di Giancarlo Magalli ha poi aggiunto: “In quel momento la priorità era curare l’infezione e non è stato facile; i medici ci parlavano guardando a terra, non erano proprio ottimisti all’inizio, poi per fortuna è andato tutto bene. Da quel giorno, ogni momento che passiamo insieme è un regalo”.