Michela Forte, chi è la compagna di Dimartino/ Dal loro amore è nata la figlia Ninalou

Chi è Michela Forte, la fidanzata di Dimartino?

Michela Forte, chi è la fidanzata di Dimartino del duo musicale “Colapesce e Dimartino” in gara al Festival di Sanremo 2023? Sono davvero pochissime le informazioni sulla compagna celebre cantautore Dimartino visto che entrambi sono molto discreti e riservati sulla loro vita privata. La coppia, infatti, ha sempre mantenuto un profilo basso tenendosi alla larga dai riflettori del gossip. Quello che possiamo dirvi su Michela che lavora come fotografa e che lo segue nella maggior parte dei suoi contenuti fotografici.

Proprio lei ha immortalato la foto della copertina dell’album di Dimartino “Afrodite”, come rivelato in un’intervista rilasciata dallo stesso al sito nofunzine.it. La coppia vive a Milano, anche se il cantante è legatissimo alla sua città d’origine, Palermo dove nel 2020 ha trascorso il lungo periodo del lockdown imposto dalla pandemia Covid-19.

Michela Forte e Dimartino: un grande amore

Dalla storia d’amore tra Michela Forte e Dimartino è nata anche una figlia di nome Ninalou. La piccola è nata nel 2017 e a lei Dimartino ha dedicato il disco “Afrodite”. Un nome particolarissimo quello della bambina che la coppia ha voluto spiegare: “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”.

La nascita della bambina ha rappresentato una svolta nella vita della coppia, che è diventata a tutti gli effetti una famiglia. “La notte che è nata mia figlia, uscendo per fumare una sigaretta, mi sono trovato a contemplare il Castello di Venere sul monte Erice e la fascinazione per quella visione mi ha permesso di approdare ad un titolo definitivo, anche se il nome in se esercitava su di me un notevole magnetismo”, aveva raccontato in un’intervista a Repubblica, Di Martino.

