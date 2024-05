Michela Forte, chi è la fidanzata di Antonio Di Martino/ “Scrivo musica pensando a nostra figlia Ninalou”

Il cantante Antonio Di Martino, musicista componente del duo con Colapesce, è fidanzato da molti anni con la fotografa Michela Forte. La coppia ha sempre mantenuto il massimo riserbo in merito ai dettagli privati della relazione, e la compagna del cantautore ha preferito restare fuori dalle scene e dal gossip. Tuttavia, nel corso degli anni sono trapelati alcuni dettagli in merito al loro rapporto, soprattutto dopo la nascita nel 2017 della figlia Ninalou. A partire dalla spiegazione che Di Martino aveva dato in un’intervista per il quotidiano La Repubblica sulla scelta del nome della bambina, deciso di comune accordo con la fidanzata e per motivi molto particolari: “Il nome ha una duplice origine: Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground“.

Rivelando anche che la famiglia ed in particolare sua figlia sono sempre la principale fonte di ispirazione per scrivere le canzoni: “Scrivo le mie canzoni pensando a lei“, aveva sempre detto nella stessa intervista. Anche della piccola però non ci sono molte altre informazioni e i due genitori hanno sempre scelto di mantenere la privacy, in qualsiasi campo della vita privata, come dimostra l’assenza quasi totale di post e foto sui social che li ritraggono insieme.

Michela Forte, fidanzata di Antonio Di Martino, madre di Ninalou e fotografa professionista

Michela Forte è la storica compagna del musicista Antonio Di Martino, di professione fotografa, non è molto attiva sui canali social, tranne che per la condivisione di progetti di lavoro e scatti artistici. Solo in una occasione ha rivelato il legame con il cantautore siciliano, quando ha pubblicato la copertina dell’album solista “Afrodite”, di cui è stata l’autrice. Una fotografia scattata in un deserto, corredata di didascalia: “Cinque anni fa, oggi, in un deserto, firmavo la copertina di questo disco meraviglioso“.

Un amore quindi, nel quale i due non condividono solo i sentimenti e il ruolo da genitori di Ninalou, ma anche uno stretto sodalizio artistico fatto di immagini e musica. Delle canzoni che Di Martino scrive ispirandosi alla figlia aveva raccontato a La Repubblica: “Mi chiedo sempre cosa penserà di suo padre, di quel che ho scritto da giovane, di come interpreterà i cambiamenti nei miei dischi“.











