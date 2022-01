Michela Forte, compagna Di Martino/ La dedica di lui alla figlia con l’album Afrodite

Michela Forte è la compagna del celebre cantautore Di Martino. Da un po’ di tempo l’artista fa coppia con la fotografa, che lo supporta e soprattutto lo segue nella maggior parte dei suoi scatti. C’è il suo zampino, ad esempio, sulla copertina dell’album di Di Martino “Afrodite”, come ammesso in un’intervista rilasciata un paio di anni fa al sito nofunzine.it. La coppia vive a Milano, ma il cantautore mantiene un fortissimo legame con la sua città natale, Palermo, dove peraltro è tornato per trascorrere il lockdown nel 2020. “Sono rimasto a casa a Palermo con la mia compagna Michela Forte e nostra figlia e ho visto i miei vicini che non conoscevo dopo dieci anni”, aveva raccontato il cantautore, a proposito del periodo iniziale della pandemia.

Michela Forte e Di Martino e l’amore per la figlia Ninalou

Si chiama invece Ninalou la figlia di Michela Forte e Antonio di Martino. La bambina è nata nel 2017 e il cantautore le ha dedicato il suo disco “Afrodite”. “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”, aveva raccontato l’artista in un’intervista a Repubblica nel 2019. Diventare padre ha rappresentato un passo importante per Di Martino, che ha riscoperto una vena creativa maggiore con l’arrivo di Ninalou:

“La notte che è nata mia figlia, uscendo per fumare una sigaretta, mi sono trovato a contemplare il Castello di Venere sul monte Erice e la fascinazione per quella visione mi ha permesso di approdare ad un titolo definitivo, anche se il nome in se esercitava su di me un notevole magnetismo”, ha raccontato.

