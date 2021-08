Michela Forte e Ninalou, fidanzata e figlia Di Martino/ Dedica nell’album “Afrodite”

Chi sono Michela Forte e Ninalou?

Michela Forte e Ninalou sono la fidanzata e la figlia di DiMartino del duo Colapesce e Dimartino che con “Musica leggerissima” hanno conquistato critica e pubblico del Festival di Sanremo 2021. La canzone, diventata un vero e proprio tormentone da milioni di view su Yotube e streaming su Spotify, ha immancabilmente acceso i riflettori sulla vita privata del cantautore siciliano Antonio Dimartino che è felicemente legato sentimentalmente alla compagna Michela Forte. Un grande amore suggellato anche dalla nascita della figlia Ninalou a cui sono legatissimi. La nascita della figlia ha sicuramente cambiato ed ispirato la vita del cantautore siciliano che le ha anche dedicato un album dal titolo Afrodite. Non solo, Dimartino parlando del nome della figlia ha rivelato: “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”. La coppia e la piccola Ninalou vivono a Milano.

ELISABETTA GREGORACI, ABITO BIANCO A BATTITI LIVE 2021/ Marca e prezzo: "Super sexy"

Dimartino: “la notte che è nata mia figlia…”

Antonio Dimartino e Michela Forte sono innamorati più che mai. Dopo aver trascorso il lockdown a Palermo, la coppia è rientrata a Milano dove vive da diversi anni. Sulla loro unione però si conosce davvero poco; il cantautore siciliano, infatti, è molto discreto e riservato sulla sua vita privata e sull’amore che lo lega a Michela Forte che di professione è una fotografa. La compagna, infatti, ha realizzato diversi scatti per il compagno, ma anche per alcuni album tra cui proprio il disco “Afrodite” dedicato alla loro piccola figlia Ninalou. La nascita della figlia ha segnato la vita dell’artista che ha raccontato: “la notte che è nata mia figlia, uscendo per fumare una sigaretta, mi sono trovato a contemplare il Castello di Venere sul monte Erice e la fascinazione per quella visione mi ha permesso di approdare a un titolo definitivo, anche se il nome in sé esercitava su di me un notevole magnetismo”.

LEGGI ANCHE:

Cedraux al Battiti Live 2021/ Con "Goodbye" lancia i due cantanti italianiAda e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ "Con la musica ho costruito famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA