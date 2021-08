Michela Forte e Ninalou, fidanzata e figlia Dimartino/ “La mia fonte di ispirazione”

A seguito della loro ultima partecipazione a Sanremo, i nomi di Colapesce e Dimartino sono diventati conosciuti agli amanti della musica e dello spettacolo in generale. Se Musica leggerissima, il loro tormentone, si è affermato in breve tempo come hit dell’estate (e dell’intero anno) 2021, le informazioni sulla loro vita privata sono decisamente meno note. Ma soffermiamoci su Dimartino, che risulta legato a una fotografa di nome Michela Forte con cui nel 2017 ha anche avuto una figlia, Ninalou.

Non risulta che lei e Antonio siano sposati; il cantautore è molto riservato sulla loro vita di coppia, e nelle interviste non accenna quasi mai all’argomento fidanzata. Michela lo segue anche nel suo percorso professionale, per esempio nella realizzazione delle sue copertine, ma lui è da sempre molto attento a tenere la loro relazione lontana dai riflettori.

La piccola Ninalou fonte d’ispirazione per Dimartino

La figlia di Michela Forte e Antonio Di Martino si chiama Ninalou, un nome decisamente originale scelto dai due per una ragione molto precisa: “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”, si legge in una sua intervista a Repubblica del 2019.

La paternità rappresenta per Dimartino un’importante fonte d’ispirazione: la notte che è nata sua figlia, ricorda il cantautore, si è trovato a contemplare il Castello di Venere sul monte Erice “e la fascinazione per quella visione – prosegue – mi ha permesso di approdare ad un titolo definitivo, anche se il nome in se esercitava su di me un notevole magnetismo”. Il riferimento è al suo album Afrodite, del quale Michela ha anche firmato la copertina.

