Michela Giraud “Le mie battute? Qualcuno si è arrabbiato”/ “Mi stavano per menare..”

Michela Giraud, dopo aver partecipato alla prima edizione di Lol, chi ride è fuori, andato in onda su Amazon Prime video, è diventata famosissima in Italia. Ospite dell’ultima puntata di Venus Club, la comica si è raccontata ai microfoni di Lorella Boccia, svelando anche i dettagli della sua vita privata. Nata e cresciuta a Roma, ma origianria di Torre Annunziata, Michela Giraud racconta di portare dentro di sè i tratti tipici della napoletanità. In poco tempo è diventata una star della comicità. Sin da piccola ha capito di avere un talento comico. Tuttavia, si è dedicata anche ad altre arti come la danza, praticata per vent’anni. “Poi ho fatto teatro e mi sono innamorata. Ad un certo punto ho capito che per lavorare cercano degli stereotipi. Poi ho deciso di essere me stessa, di raccontare le mie storie ed eccoci qua a Venus Club“, racconta Michela, convinta che la comicità sia assolutamente democratica. “Nella comicità sei solamente tu con il tuo pubblico e te la devi cavare da sola. Non esistono raccomandazioni nella comicità”, racconta.

Michela Giraud

Michela Giraud è considerata la stella nascente della comicità italiana. Ricordando gli inizi della sua carriera, racconta di aver fatto arrabbiare anche alcune persone con le sue battute. “Due volte mi stavano per menare e non sto scherzando” – racconta a Lorella Boccia. “Ero in un locale. Ad un certo punto è arrivato questo ragazzo con un piumone nonostante ci fossero trentamila gradi. Gli ho detto ‘con questo piumino quando pensi di scop*are? Ad un certo punto mi ha detto: ‘Ti aspetto fuori’. Grazie a Dio è arrivato il titolare e io me la sono cavata“, aggiunge ancora. La comica, poi, svela di aver rischiato anche in un’altra occasione. “Un’altra volta ero sola. E’ arrivato questo anziano con la cnotta bianca, un borsone e delle buste di plastica. Incaz*ato nero è arrivato sul palco e mi dice ‘te ne devi andare’. Ho continuato lo spettacolo, ma dopo un episodio del genere ho cercato un po’ d’improvvisare“, dice ancora.

