La fede può essere la panacea per trovare la serenità, un percorso personale attraverso il quale trovare risposte e quiete; lo dimostrano le parole di Vladimir Luxuria che – oggi a La Volta Buona – si è commossa parlando della sua visione della spiritualità e quanto la religione sia stata fondamentale per lei anche nei momenti più difficili. La conduttrice ed ex parlamentare non sapeva però che per lei era pronta una lieta sorpresa: un collegamento con la mamma, Michela.

“Voglio subito dire una cosa, ti ringrazio Vladi per avermi resa partecipe della tua vita, grazie”, inizia così Michela – mamma di Vladimir Luxuria – amplificando ulteriormente la commozione già evidente della figlia. Il tema dell’accettazione è stato ovviamente centrale e tal proposito la tenera mamma della conduttrice ha raccontato un aneddoto specifico: “Io stavo andando a casa e mentre tornavo ho visto questo bambino che piangeva nel passeggino; stavo per dargli una caramella, la mamma è venuta di corsa e l’ha buttata a terra dicendo: ‘Non ti permettere, tu sei la mamma di quel…’, come se io portassi qualche malattia. Dopo parecchi anni mi ha chiamato perchè voleva che Vladimir raccomandasse suo figlio, io risposi: ‘Mi dispiace per suo figlio che ha questo tipo di mamma’…”.

Vladimir Luxuria a La Volta Buona: “Mamma Michela? Ha fatto tanti sacrifici…”

Michela, mamma di Vladimir Luxuria, è un esempio di donna; la dimostrazione di quanto in determinate circostanze di vita è l’amore a fare la differenza. “Il nostro rapporto? Io ho un carattere un po’ freddo perché dalla mia famiglia non ho mai avuto una carezza, una torta, però ora lo voglio dire: Vladi, ti voglio tanto bene”.

Prende poi la parola Vladimir Luxuria che, a proposito di quanto detto da sua mamma Michela a La Volta Buona, ha aggiunto: “C’è un tempo che ci permette di recuperare, io ho recuperato tantissimo del rapporto con i miei genitori; ognuno deve fare un passo per incontrarsi. Ognuno ha la propria generazione, all’epoca di determinate cose non se ne parlava e io non volevo che soffrissero. Ero consapevole dei tanti sacrifici e delle difficoltà economiche, mamma non andava dal parrucchiere per non far mancare qualcosa a tavola”.

