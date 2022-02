Michela Moioli/ Diretta snowboard cross streaming video tv (Olimpiadi Pechino 2022)

DIRETTA SNOWBOARD CROSS FEMMINILE: IL GIORNO DI MICHELA MOIOLI?

Michela Moioli oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, vivrà il suo grande giorno alle Olimpiadi Pechino 2022, perché in programma c’è la diretta dello snowboard cross femminile di cui la bergamasca è campionessa olimpica in carica. L’appuntamento è dunque con una mattina di grandi emozioni con la nostra portabandiera, in una giornata che sarà lunga e faticosa per le protagoniste dello snowboard cross femminile, che prevede diversi turni uno dopo l’altro per arrivare a giocarsi le medaglie in finale, sperando naturalmente che Michela Moioli arrivi sino in fondo, per sognare il bis.

Innanzitutto ci saranno le due run di qualificazione, poi avremo in rapida successione il tabellone ad eliminazione diretta a cominciare dagli ottavi di finale dello snowboard cross femminile dalle ore 7.30 del mattino italiano, passando naturalmente per quarti e semifinali, infine la finale che dovrebbe avere luogo pochi minuti prima delle ore 9.00. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere per vivere nel migliore dei modi la gara di snowboard cross femminile con Michela Moioli.

MICHELA MOIOLI DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LO SNOWBOARD CROSS FEMMINILE

La diretta tv dello snowboard cross femminile con Michela Moioli alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (in mattinata la rete olimpica è Rai Due) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

MICHELA MOIOLI, DIRETTA SNOWBOARD CROSS FEMMINILE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dello snowboard cross femminile vedrà Michela Moioli grande protagonista, tra le più attese alle Olimpiadi Pechino 2022 per l’Italia. La nostra portabandiera, classe 1995 nativa di Alzano Lombardo, è naturalmente la campionessa olimpica in carica dello snowboard cross, ma tutta la carriera è da ricordare per la bergamasca: dobbiamo ricordare anche le tre Coppe del Mondo vinte da Michela Moioli nel 2016, 2018 e 2020, le 17 vittorie ottenute in gare di Coppa (l’ultima a Cortina appena prima di partire per la Cina) più altre tre in team event e sei medaglie ai Mondiali di snowboard, tre argenti e altrettanti bronzi.

Lo snowboard cross regala sempre emozioni e talora imprevisti, ma di certo Michela Moioli è una delle regine della specialità. A questi Giochi è assente una delle sue principali rivali, la ceca Eva Samkova (oro a Sochi 2014 e bronzo a Pyeongchang 2018), ma l’elenco delle pretendenti al trono dell’Azzurra è lunga, dalla statunitense Lindsey Jacobellis alle francesi Chloé Trespeuch e Charlotte Bankes fino all’australiana Belle Brockhoff, tutte comunque già sconfitte quattro anni fa da Michela Moioli in Corea del Sud. Oggi si potrà sognare il bis?



