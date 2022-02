Michela Moioli Omar Visintin/ Diretta snowboard cross misto streaming video Rai

DIRETTA SNOWBOARD CROSS MISTO: ITALIA A MEDAGLIA CON MICHELA MOIOLI E OMAR VISINTIN A PECHINO 2022?

Michela Moioli e Omar Visintin saranno grandi protagonisti nel cuore della notte italiana grazie alla gara dello snowboard cross misto alle Olimpiadi Pechino 2022, una competizione che fa il suo debutto ai Giochi invernali proprio in questa edizione e che si annuncia intrigante. Per Michela Moioli potrebbe essere l’occasione per riscattare la delusione della gara individuale, che invece ha visto Omar Visintin conquistare la medaglia di bronzo fra gli uomini, un risultato che proveremo a ripetere o magari anche migliorare.

DOROTHEA WIERER, BRONZO BIATHLON/ Olimpiadi 2022: "Mi sono tolta un peso"

Si comincerà alle ore 3.00 di notte, quindi purtroppo per gli appassionati sarà necessario fare una levataccia notturna: il tabellone comincerà dai quarti di finale, poi naturalmente avremo le semifinali ed infine, indicativamente alle ore 4.00, la decisiva Big Final che assegnerà il titolo olimpico e le tre medaglie. Nello snowboard cross misto ogni squadra è composta da due snowboarder, una donna e un uomo: gli uomini gareggiano per primi e le donne per seconde. Quando il maschio taglia il traguardo, dunque per noi Omar Visintin, scatta il via per la donna, per noi Michela Moioli, le atlete iniziano quindi la loro corsa in modo scaglionato, portandosi dietro il vantaggio (o svantaggio) accumulato dal compagno. La prima a tagliare il traguardo vince la gara. Da notare che Michela Moioli e Omar Visintin saranno Italia 1, in gara nello snowboard cross misto avremo però anche la coppia formata da Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva, che saranno Italia 2.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta risultati e classifica: Germania in vetta!

MICHELA MOIOLI E OMAR VISINTIN, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LO SNOWBOARD CROSS MISTO

La diretta tv dello snowboard cross misto con Michela Moioli e Omar Visintin alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (nel cuore della notte sarà Rai Due) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

MICHELA MOIOLI E OMAR VISINTIN, DIRETTA SNOWBOARD CROSS MISTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dello snowboard cross misto con Michela Moioli e Omar Visintin sarà dunque un appuntamento di spicco per l’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022. La bergamasca, campionessa olimpica individuale quattro anni fa, è reduce dalla delusione di mercoledì: molto bene nei primi turni, poi una semifinale di livello straordinario con lei, Lindsey Jacobellis e Chloe Trespeuch doveva sancire l’eliminazione di una delle tre star dello snowboard cross femminile e purtroppo è toccato proprio a Moioli – poi la statunitense è stata oro e la francese argento. L’introduzione dello snowboard cross misto offre però una possibilità di riscatto: l’Italia è tra le favorite per la medaglia d’oro.

ARIANNA FONTANA/ Diretta 1000 m short track: oro Suzanne Schulting, azzurra out

Questo è merito naturalmente anche di Omar Visintin, che è stato invece medaglia di bronzo nella gara individuale maschile, un traguardo straordinario se si pensa che la stagione dello snowboarder altoatesino è stata caratterizzata anche da un brutto infortunio. Nel giro di poche settimane, Visintin è passato dal letto di un ospedale al podio olimpico e oggi potrebbe addirittura concedere il bis. Nella somma dei due componenti, la coppia formata da Michela Moioli e Omar Visintin ha pochi rivali: si potrà sognare in grande?



© RIPRODUZIONE RISERVATA