Michela Morellato replica ad Amedeo Goria/ “Se le accuse erano..” (Domenica Live)

Michela Morellato è pronta a replicare ad Amedeo Goria che, ai microfoni di Domenica Live, ha parlato delle accuse di molestie che gli sono state mosse proprio dalla Morellato 15 anni fa. Ai microfoni del programma di Barbara D’Urso, Amedeo Goria ha spiegato: “Io vissi un vero incubo: fui screditato a livello televisivo attraverso un programma tv e contemporaneamente ricevetti la notizia che dopo tre mesi erano stato denunciato per molestie sessuali”. Della vicenda ha parlato anche Michela Morellato che, ai microfoni di Oggi, ha ribadito la propria posizione: “Se le accuse erano del tutto infondate, bisognerebbe capire il perché mi sia stato risarcito il danno morale con una cifra impegnativa… Accettai quello sporco denaro, ma ancora oggi mi pento di aver firmato quel patto”. Sull’accordo economico, Goria ha spiegato di averlo raggiunto dietro consiglio legale per mettere fine alla vicenda che, però, quindici anni dopo, non è ancora finita.

MICHELA MORELLATO CONTRO AMEDEO GORIA A DOMENICA LIVE

Dopo aver dato raccolto le parole di Amedeo Goria, nella puntata di Domenica Live in onda oggi, 22 novembre, Barbara D’Urso raccoglierà la testimonianza di Michela Morellato che è stata difesa dalla madre che, negli scorsi giorni, ha puntato il dito contro l’ex marito di Maria Teresa Ruta. “Stava male fisicamente, perse dieci chili e per dormire il medico le prescrisse delle gocce” – ha detto la madre della Morellato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 19 novembre. “Goria poteva dire solo ‘è una faccenda chiusa’, non aggiungere altro. Invece ha preferito riaprire ferite dolorose, e dopo tanti anni di nuovo ha fatto passare mia figlia per una poco di buono, una millantatrice che a 18 anni voleva fare il colpo grosso”, ha aggiunto mamma Patrizia. Oggi sarà proprio Michela Morellato. Alla vicenda sarà messo un punto definitivo?



