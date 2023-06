Michela Murgia e il tumore al quarto stadio/ “Non ho più forze”, il tragico annuncio della scrittrice

Michela Murgia sospende le uscite in pubblico: “Priorità a chi amo”

Michela Murgia aveva annunciato alcune settimane fa di aver scoperto un tumore al rene, al quarto stadio. La scrittrice aveva svelato sui social che non le restasse molto da vivere. In queste ultime ore, ha svelato sui social di sospendere le uscite pubbliche per dedicarsi alla sua famiglia.

“Sto tornando a casa da quella che era l’ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi. Grazie degli inviti che mi state facendo. Non ho le forze né il tempo per accettarli, il mio prossimo tempo è per chi amo. Non farò neanche presentazioni di Tre Ciotole (il suo ultimo libro) Ma Libri Mondadori ha pensato di fare per me una cosa speciale, una ristampa di 5.000 copie autografe, andranno in tutte le librerie italiane. Grazie a voi che state amando questo libro oltre ogni speranza” ha affermato sui social.

Michela Murgia, dopo aver annunciato di essere malata di tumore, ha deciso di pubblicare un video in cui si taglia i capelli a zero: “Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di Tre ciotole. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”

La scrittrice, ai microfoni del Corriere della Sera, aveva parlato del tumore che le ha causato diverse metastasi: “Operarsi non avrebbe senso, le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Mi sto curando con l’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti“.

