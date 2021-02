Michela Murgia vs Salvini/ Video: “Ha sulla coscienza migliaia di morti”

Michela Murgia in tackle su Matteo Salvini. La scrittrice ha messo nel mirino il segretario federale della Lega nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Otto e mezzo, accusandolo di essere responsabile della morte di migliaia di migranti, in riferimento al periodo trascorso al Viminale da ministro dell’Interno. La Murgia, recentemente nel caos per aver deriso Battiato e per aver invocato una prosecuzione della pandemia, non ha usato mezzi termini…

«Salvini è stato molto chiaro sulle sue posizioni, lui ha sulla coscienza migliaia di morti nel Mediterraneo, perché le sue politiche sulla migrazione di fatto hanno causato una mortalità ed hanno trasformato il mare Mediterraneo nel più grande cimitero del mondo in questi anni. Io questa cosa non la dimentico», così Michela Murgia.

MICHELA MURGIA VS SALVINI: “UN OPPORTUNISTA”

Michela Murgia è poi tornata sulle politiche migratorie di Matteo Salvini, ricordando che il segretario federale della Lega è attualmente a processo: «Lui sostiene il contrario e andrà a difendersi in tribunale su questo, si sta già difendendo da accuse pesanti che gli mettono in carico la violazione dei diritti umani». La scrittrice ha poi bocciato la democratica ipotesi di un ingresso del Carroccio nel governo Draghi: «Mettere Salvini in una coalizione di quel tipo significa impedire che alcune riforme attinenti ai diritti umani si possano fare». Infine, un altro attacco nei confronti dell’ex vicepremier: «Mi stupisco che vi stupiate di Salvini, lui è coerente nel suo essere voltagabbana. Lui è un opportunista».





