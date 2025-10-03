Michela Pandolfi è moglie di Giampiero Mughini: i due stanno insieme da oltre 30 anni ma la loro storia ha vissuto momenti difficili, come il tradimento

Michela Pandolfi è la moglie di Giampiero Mughini. Celebre costumista, la donna ha 68 anni ed è legata al giornalista da oltre 30 anni. Il loro è un amore nato proprio dopo un ‘incontro’ lavorativo, visto che Pandolfi era stata incaricata di vestire Mughini per un programma televisivo. Peccato, però, che lui non accettò. È stata proprio Michele a raccontarlo in un’intervista di qualche tempo fa, svelando che quando chiamò il giornalista per accordarsi su come si sarebbe vestito per l’evento televisivo, lui chiuse con un freddo: “Mi vesto da solo”.

Una risposta che non stupisce chi conosce Giampiero Mughini, e che non seccò Michele Pandolfi, che anzi pensò: “Uno in meno, ne avevo altri quattro da vestire”. Ma quel primo battibecco fu invece l’inizio di un corteggiamento che culminò poi con l’inizio di una longeva storia d’amore.

Michela Pandolfi, la moglie di Giampiero Mughini e quel tradimento da lui confessato

Al tempo in cui conobbe Giampiero Mughini, Michela Pandolfi era in realtà già sposata nonché madre di due figlie. Ci volle del tempo prima che la donna iniziasse a ricambiare i sentimenti del giornalista: “Ci è voluto più di un anno”, ha infatti raccontato la costumista, spiegando che il loro rapporto nacque come un’amicizia fatta di lunghe e piacevoli chiacchierate. “Andavamo al cinema di pomeriggio, non pensavo al futuro. Anzi, non avevo nessuna attrazione per lui se non mentale.”, ha raccontato ancora la donna. E non ha fatto mistero di averne combinate tante nei confronti di Mughini, fino a quando ha però iniziato a ricambiarne i sentimenti. Nel tempo, però, non è mancato un tradimento, che Mughini stesso ha confessato alla moglie, che ha comunque deciso di rimanere al suo fianco. I due non hanno avuto figli insieme ma hanno dei cagnolini dei quali sono innamoratissimi.

