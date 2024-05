Michela Pandolfi chi è, moglie di Giampiero Mughini, perchè non hanno figli/ “Non l’ho mai desiderato”

Michela Pandolfi è la moglie di Giampiero Mughini, giornalista sportivo ospite nella puntata di oggi a Da Noi… A Ruota libera di Francesca Fialdini. La coppia è sposata da 30 anni, ed ha sempre vissuto il proprio amore con libertà; il primo incontro è avvenuto quando il giornalista ha partecipato al programma Mai dire mai su Rai3 insieme a Fabio Fazio.

“Mi chiamò la costumista che non conoscevo e mi disse che si voleva occupare di me. Io le dissi: ‘Cara amica, mi occupo io dei miei vestiti, io mi vesto come voglio” raccontava Mughini ricordando il primo incontro con la moglie Michela Pandolfi. “Michela è da 28 anni, forse anche di più, la mia compagna. E non mi dispiacerebbe farne altri 28 con lei. Lei è soffice come una piuma, io non voglio che mi rompano e lei non lo fa” ha raccontato l’opinionista televisivo ai microfoni di Caterina Balivo.

Michela Pandolfi moglie di Giampiero Mughini: perchè non hanno figli?

Michela Pandolfi e Giampiero Mughini non hanno figli e non intendono averli; la coppia ha spesso dichiarato di non sentire l’esigenza di genitorialità all’interno della propria relazione: “I cani sono i miei figli, sono la mia famiglia, io non ho nient’altro. Ho Michela e poi, per il resto, non ho più niente.”

E ancora: “Se ho mai desiderato avere dei figli? No, penso che sia un mestiere molto difficile, che lo devi saper fare. A me le cose piace saperle fare e io penso che non lo avrei saputo fare perché ero talmente impegnato nella battaglia della vita, da badare solo a me stesso. ” Il giornalista ha poi aggiunto: “Non l’ho mai desiderato. Non è un rimpianto“. Il giornalista ha sempre ammesso di non credere alla monogamia come concetto, confessando di aver tradito la moglie ma senza allontanarsi mai dalla sua anima.

