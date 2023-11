Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini/ Figli, tradimento e stanza delle putt*ne: “Gelosa? No perché…”

Chi è Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini: il tradimento e la convivenza

Da oltre 30 anni Giampiero Mughini è felice al fianco di sua moglie Michela Pandolfi. Lui 82 anni lui, lei 66 anni, Mughini e Michela vivono una vita serena, anche se in passato la loro storia ha vissuto uno scossone a causa di un tradimento del giornalista, da lui stesso confessato. Se Mughini ha raccontato il fatto al Grande Fratello, Michela ne ha parlato attraverso le pagine del settimanale CHI.

“Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Forse non l’ho mai perdonato.” ha ammesso Pandolfi, spiegando che il tutto è avvenuto all’inizio della loro convivenza: “Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo.” ha spiegato ancora la donna. Oggi però l’allarme è rientrato e Michela e Giampiero hanno ritrovato la loro serenità.

Michela Pandolfi e Mughini non hanno mai avuto figli insieme: ecco perché

La stessa Michela ha d’altronde ammesso di non essere gelosa di suo marito: “Lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle putt**e. È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili… è un esteta, è una cosa di testa.” Giampiero e sua moglie non hanno mai avuto figli insieme, ma la donna, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, è mamma e nonna da una precedente relazione. La scelta di non avere figli per Mughini è stata voluta: “I cani sono i miei figli, sono la mia famiglia, io non ho nient’altro. Ho Michela e poi, per il resto, non ho più niente. Se ho mai desiderato avere dei figli? No, penso che sia un mestiere molto difficile, che lo devi saper fare.” ha ammesso in un’intervista passata il giornalista.

