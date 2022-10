Michela Pandolfi, moglie Giampiero Mughini/ “È la donna reale della mia vita”

Michela Pandolfi, chi è la moglie di Giampiero Mughini

Michela Pandolfi è la moglie di Giampiero Mughini. Nata nel 1957, Michela Pandolfi è una costumista ed è diventata madre e poi nonna da una sua precedente relazione. La costumista e il giornalista stanno insieme dall’inizio degli anni ’90, non hanno avuto figli e vivono a Roma insieme al loro cane Bibi. Estremamente riservati, Mughini e la moglie sono comparsi insieme in televisione in pochissime occasioni. Nel 2019 sono stati ospiti di Caterina Balivo in una puntata di “Vieni da me”. Per descrivere la moglie Michela, Mughini ha usato l’espressione “soffice come una piuma” e ha aggiunto: “Non ricordo di essermi mai allontanato da lei con l’animo. Non mi dispiacerebbe fare altri 28 anni con lei”. Il giornalista ha rivelato che la “r” moscia della costumista è una della cose che lo ha conquistato. Sulla questioni figli, il neo concorrente di Ballando con le stelle 2022 ha confessato a Caterina Balivo di non averli mai desiderati: “Penso che quello del genitore ia un mestiere molto difficile, bisogna saperlo fare. Io penso che non avrei saputo farlo, che potevo solo badare a me stesso”.

Giampiero Mughini: “Michela? L’unica donna della mia vita”

In diverse occasioni Giampiero Mughini ha definito la moglie Michela Pandolfi l’unica donna della sua vita: “Le donne per riempirti di guai e di gioie ne bastano poche. Per lo meno a me è andata così, poche donne e un’infinità di guai. Quando parlo di “donne”, escludo quella che è la donna reale della mia vita, Michela. Ne parlo meno appunto perché appartiene alla realtà e non alla letteratura”, ha dichiarato durante un’intervista sul sito Spavalda. Giampiero Mughini è un grande collezionista: libri rari del Novecento, tavole originali degli illustratori a fumetti, vinili del progressive-rock, mobili del design italiano anni Cinquanta. Sarà Michele a ereditare le su collezioni: “Ho pregato Michela, che l’anno scorso è divenuta mia moglie, di vendere tutto ciò che mi appartiene nelle ventiquattr’ore successive alla mia dipartita. E con i soldi ricavati di farsi tanti di quei viaggi per il mondo che lei ama tanto”, ha rivelato a Rolling Stone.

