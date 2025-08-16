Michela Persico, i rumor su Flavio Briatore dopo la separazione dall'ex Rugani: ci sarebbe un tradimento dietro la loro rottura, rumor sempre più insistenti

Michela Persico e Daniele Rugani, ci sarebbe stato un tradimento dietro la rottura: i rumor sempre più insistenti

Il gossip estivo è stato, nelle scorse settimane, movimentato dalla bomba che è esplosa sulla coppia formata dalla bella conduttrice Michela Persico e il calciatore Daniele Rugani. I due stanno attraversando un periodo di crisi profonda, accentuata o scaturita da un presunto tradimento che la showgirl avrebbe scoperto a Forte dei Marmi. Un episodio grave, che avrebbe sostanzialmente ridotto al lumicino le speranze dei fan di rivedere la coppia unita e spensierata come un tempo.

Sarah e Valerio di Temptation Island si sono lasciati?/ Rumor: paparazzata sospetta in spiaggia, ma...

Una vicenda amorosa piuttosto intricata, come raccontato in queste settimane dai ben informati, come Gabriele Parpiglia, il quale ha svelato dettagli scottanti sull’esperienza dolorosa e traumatica vissuta dalla Persico. Difficile oggi capire che piega abbia preso la situazione, anche se è facile immaginare che la coppia stia andando verso la separazione, anche alla luce delle ultime dichiarazioni della bella presentatrice.

Barbara Bouchet spara a zero contro Ballando con le Stelle: "Programma ingiusto"/ "E Milly Carlucci..."

Michela Persico volta pagina con Flavio Briatore dopo la separazione da Rugani?

“Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio. Ma ora si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così”, avrebbe dichiarato la Persico interpellata tempo fa dal giornalista. Nelle ultime settimane, tuttavia, hanno preso campo nuove voci sullo status sentimentale della showgirl, che si sarebbe avvicinata moltissimo a Flavio Briatore.

Il condizionale è d’obbligo, dato che non sono arrivare conferme da parte dei diretti interessati, ma pare che tra l’imprenditore settantacinquenne e la conduttrice trentaquattrenne ci sia una certa intesa. Intanto Michela Persico si sarebbe rivolta all’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, tra le più note specialiste in divorzi, per chiudere definitivamente la sua storia con Daniele Rugani. Un nuovo inizio all’orizzonte?

I FANTASTICI QUATTRO - GLI INIZI/ Il film che crea un grattacapo in più in casa Marvel