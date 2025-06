Aria di crisi tra Daniele Rugani e Michela Persico. Da alcune foto social spunta un indizio che confermerebbe la rottura tra il calciatore e la showgirl e stavolta pare trattarsi di un dettaglio troppo importante per essere trascurato. A svelare tutto è Sportmediaset che ha scritto queste parole: “Rumors indicano la possibile rottura della storia con Daniele Rugani, appena rientrato dal prestito all’Ajax e pronto a giocare il Mondiale per Club con la Juventus: si attendono conferme ufficiali“. Ma non è finita qui, anche Gabriele Parpiglia conferma il gossip e tira fuori il rumor su un possibile tradimento.

Michela Persico e Daniele Rugani sono sposati ormai da diversi anni, più precisamente la coppia porta avanti il matrimonio dal 2016 al 2024. Eppure nelle ultime ore una foto su Instagram ha destato non pochi sospetti da parte dei fan che hanno notato che la donna si trova in vacanza con il figlio Tommaso a Forte dei Marmi ma non indossa la fede. Si tratterebbe solo dell’ultimo indizio che avvalora l’ipotesi di una rottura tra i due dopo un periodo in cui non sembrano più affiatati come una volta.

Michela Persico e Daniele

Quale sarebbe il motivo della crisi tra Michela Persico e Daniele Rugani? Secondo alcune ipotesi, il loro matrimonio si sarebbe ‘rovinato’ dopo l’ultimo anno in cui entrambi hanno vissuto a distanza: lei è rimasta a Torino mentre lui è stato impegnato con l’Ajax e oggi si trova in procinto di iniziare il Mondiale per Club. Che lui l’abbia tradita in questo periodo lontano da casa? Eppure, fino a poco tempo fa andava tutto bene. Nel 2020 è nato il piccolo Tommaso e in un’intervista al Corriere della Sera Michela Persico parlava così: “Daniele è tutta la mia vita, il padre di mio figlio. Eravamo molto maturi dal punto di vista individuale e di coppia ancor prima di essere in tre“.

