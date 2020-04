Michela Persico, fidanzata Rugani/ Positiva al Coronavirus e incinta: “Mi manchi”

Il dramma di tutti coloro che al mondo sono stati toccati, in qualche modo, dal Coronavirus continua, vip o meno vip. Proprio nei primi possiamo inserire Michela Persico e Daniele Rugani. Entrambi sono risultati positivi al Coronavirus e continuano per questo a rimanere distanti in questi giorni e proprio lei poche ore fa, sui social, ha voluto fare una dedica speciale al suo amato centrale di difesa della Juventus, dal quale deve vivere distante in un momento delicato. La bella Michela Persico, infatti, non solo è positiva al Coronavirus, ma per fortuna senza sintomi gravi, ma è anche incinta. Proprio nei giorni scorsi lei stessa lo ha rivelato in un’intervista a Chi confidando: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.

MICHELA PERSICO FA UNA DEDICA SOCIAL ALL’AMATO DANIELE RUGANI

I due stanno vivendo questo momento lontani visto che entrambi sono positivi al Covid-19 e proprio uno screen della loro ennesima videochiamata è finito su Instagram, sul profilo ufficiale di Michela Persico che continua a contare i giorni che passa lontana dall’amato Daniele Rugani e quelli che le permetteranno ri riabbracciarlo: “Giorno #24 lontani🥺 Mi manchi davvero tanto! E Purtroppo altri ancora ne mancano! Ma.. sempre meno”. Non sono mancati i messaggi di sostegno per i due da parte di parenti e amici che, seppur lontani, stanno provando a far sentire meno soli i due. A quanto pare presto potranno stare di nuovo insieme, ma quando?



