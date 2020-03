Michela Persico positiva Coronavirus/ Giornalista fidanzata di Rugani asintomatica

Michela Persico è positiva al Coronavirus. A rivelarlo è stata la stessa giornalista di Mediaset e fidanzata di Daniele Rugani. Il calciatore della Juventus era stato il primo della Serie A ad aver contratto il Covid-19. Anche lei, come la sua dolce metà, è totalmente asintomatica, ma comunque il tampone ha dimostrato la presenza del virus in questione. Su Instagram la ragazza ha pubblicato un video, specificando: “Ci tengo a parlarvi perché ho fatto da poco il tampone e ho ricevuto l’esito, positivo. Voglio tranquillizzarvi però. Sto benissimo. Non ho alcun sintomo. Questo per dire che possono esserci casi come il mio e quindi è bene che si stia a casa. Se sale un po’ la febbre basta prendere la tachipirina e tutto passa. Io e Daniele Rugani siamo positivi, ma asintomatici. Volevo raccomandarvi di non uscire se non per motivi strettamente necessari. Si può essere positivi senza saperlo. Si può stare a contatto con persone e contagiare chi ha difese immunitarie più basse e può avere sintomi gravi. Riusciremo a sconfiggere questo brutto ricordo e andrà tutto bene“.

Michela Persico positiva Coronavirus, l’atto di grande maturità

Il messaggio di Michela Persico, positiva al Coronavirus, è l’ennesimo atto di grande maturità che arriva dal mondo dello spettacolo. Questo perché ormai appare evidente che il problema non è legato solo al virus, ma anche al fatto che gli asintomatici possano essere molto pericolosi per chi ha problemi di difese immunitarie o altre patologie. Per questo la giornalista fidanzata di Daniele Rugani ha voluto ribadire la necessità di rimanere a casa per aiutare il problema a diventare un lontano ricordo. Passano i giorni e finalmente la gente sta capendo le restrizioni del governo anche grazie a questi esempi di personaggi famosi che hanno deciso di metterci la faccia e non tirarsi indietro di fronte a fatti spiacevoli e che ovviamente riguardano la vita privata. La speranza ultima è che questi giorni passino presto e che l’Italia possa tornare a vivere nella serenità più totale.

Video, il messaggio di Michela Persico





