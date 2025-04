C’è anche Michela Quattrociocche tra le protagoniste di Obbligo o Verità, il programma di interviste condotto da Alessia Marcuzzi su Raiuno. La celebre attrice e interprete di Niki in Scusa ma ti chiamo amore, è tornata sul grande schermo dopo un lungo periodo di pausa. Un periodo in cui si è dedicata alle figlie Aurora e Diamante, avute dall’ex calciatore e allenatore, Alberto Aquilani. La loro storia d’amore è terminata qualche tempo fa a causa di una crisi insanabile, ma oggi il cuore di Michela Quattrociocche è tornata a battere per l’imprenditore alberghiero Giovanni Nardi.

In una intervista rilasciata non molto tempo fa al magazine Confidenze, la classe 1988, assicura di essere la stessa di sempre, di avere “le stesse amiche di quando era ragazza”. A ventidue anni è diventata madre per la prima volta, una sfida non facile ma che le ha permesso di coltivare nuove consapevolezze.

Michela Quattrociocche e l’amore per il fidanzato Giovanni Naldi

Oggi Michela Quattrociocche è felice e serena, perché ha scelto la via del cuore in questi anni, senza mai abbandonare del tutto la passione per la recitazione. Oggi torna al cinema, dopo diversi anni di pausa, con il film “L’ultima sfida”, con Gilles Rocca. Un grande ritorno che strizza l’occhio a tutta quella generazione che l’aveva vista all’opera nei teen movie da record ai botteghini.

Sembra passata una vita, ma la gioia è la stessa di sempre, alimentata poi dall’amore ritrovato al fianco di Giovanni Naldi con cui fa coppia da oltre quattro anni. “Non viviamo insieme, ci vediamo nei fine settimana, gli ho presentato le bambine dopo anni”, ha spiegato la Quattrociocche a Grazia. Rapporto ottimo con l’ex marito Alberto Aquilani, perché portare rancore non serve a nessuno”, ha sottolineato saggiamente l’attrice.