Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi insieme/ Foto con dedica: “Anima gemella”

È un’estate d’amore e di felicità per Michela Quattrociocche. Nelle ultime settimane l’attrice è finita spesso sui rotocalchi di gossip per una presunta nuova storia d’amore con Giovanni Naldi. Oggi possiamo definitivamente eliminare il “presunto”, perché a confermare di essere pazzamente innamorata di lui è proprio la diretta interessata. Così la Quattrociocche ha infatti eliminato ogni dubbio postando su Instagram una foto che la vede al fianco di Naldi. I due si baciano mentre si guardano negli occhi, poi è lei ad accompagnare allo scatto una didascalia che sa di grande dichiarazione d’amore: “Soul mate”, ovvero “Anima gemella”. La separazione da Alberto Aquilani è dunque una parentesi definitivamente chiusa per la bella attrice, felice al fianco di Giovanni.

Giovanni Naldi è il nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche

Ricordiamo che Giovanni Naldi è il rampollo di una ricca famiglia di albergatori. Il padre è infatti a capo della Roberto Naldi Collection, della quale fanno parte, fra i tanti, l’Hotel Splendide Royal Parigi, l’Hotel Splendide Royal Roma e il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA a Roma. Si tratta di hotel extra lusso che accolgono quotidianamente persone note del mondo dello spettacolo e facoltose. È con Giovanni che Michela Quatrociocche è tornata ad amare. La storia d’amore con Aquilani, d’altronde, è durata circa 10 anni e ha portato alla nascita di due bambine, Aurora e Diamante, di 9 e 5 anni. “Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile”, sono state le parole della coppia all’annuncio della separazione.

SOUL MATE 💙





