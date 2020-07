Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi/ Vacanza d’amore a Mykonos: abbracci e…

Pare non ci siano più dubbi: nel cuore della bella Michela Quattrociocche c’è un nuovo amore. Lui si chiama Giovanni Naldi e il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana, lo ha paparazzato proprio tra le braccia di Michela. I due sono stati beccati durante una romantica vacanza a Mykonos, in atteggiamenti inequivocabili. Nelle foto, infatti, le lo abbraccia calorosamente, lasciando pochi dubbi sul loro rapporto. D’altronde a lanciare il gossip solo poche settimane fa è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, scrivendo: “Il cuore di Michela Quattrociocche è tornato a battere. Lui si chiama Giovanni Naldi, imprenditore della nota famiglia di albergatori che vanta nel loro palmares anche l’Hotel Parco dei Principi di Roma.”

Michela Quattrociocche, dopo Aquilani felice con Giovanni Naldi

Proprio nella lussuosa struttura sarebbe avvenuto il primo incontro tra Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi, infine sarebbe scoccata la scintilla. Ricordiamo che l’attrice di “Scusa se ti chiamo amore” ha chiuso una lunga relazione con Alberto Aquilani. “Alberto ed io per un accordo preso con i legali, abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. In questo momento posso solo dire che sono felice” ha dichiarato qualche tempo fa la Quattrociocche, per poi aggiungere: “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita”.



