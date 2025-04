Michela Quattrociocche sarà tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, giovedì 10 aprile 2025. Da poco la splendida attrice è tornata al cinema dopo un lungo periodo di stop nel film ‘L’ultima sfida’ con Gilles Rocca. In passato è stato il film di Federico Moccia ‘Scusa ma ti chiamo amore’ a farle ottenere un incredibile successo, soprattutto tra i giovani, anche il sequel ‘Scusa ma ti voglio sposare’ ottenne un notevole successo.

Chi è Michela Quattrociocche e cosa fa oggi?/ Età, carriera e figli dell'attrice

La nota attrice ha recitato anche in altri film ma per molto tempo ha messo in pausa la sua carriera per dedicarsi al suo ruolo di madre. Per circa dieci anni Michela Quattrociocche è stata legata sentimentalmente all’ex calciatore Alberto Aquilani. Dal loro amore sono nate due figlie, Aurora nel 2011 e Diamante nel 2014. Nel 2012 i due sono convolati a nozze e sembravano molto innamorati, all’improvviso però hanno deciso di dirsi addio.

L’attrice e il suo ex marito hanno annunciato la fine del loro matrimonio sui social nel 2020, ai fan però non hanno mai rivelato le cause che li hanno spinti a prendere due strade diverse. In che rapporti sono oggi? In più occasioni Michela Quattrociocche ha fatto sapere che c’è un rapporto molto sereno tra loro, soprattutto perché saranno sempre legati per via delle loro figlie. In passato lei ha rivelato che lei e l’ex marito hanno sempre messo prima di ogni cosa la serenità delle bambine, dopo la rottura sono amici.

Michela Quattrociocche aveva anche detto che lei e l’ex marito non si fanno ripicche o dispetti, non provano nemmeno rancore. Dopo la fine del loro matrimonio lei ha ritrovato l’amore con Giovanni Naldi, stanno insieme da anni e la loro relazione procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti in palestra, lei era da poco tornata single e non si aspettava affatto di innamorarsi di nuovo così velocemente. Sin dall’inizio però ha capito che l’imprenditore alberghiero non era come gli altri ed è scattata la scintilla tra loro.

Nei giorni scorsi nel nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità, Michela Quattrociocche ha confessato di essere molto gelosa infatti controlla spesso il telefono del compagno. I due sono molto felici insieme ma al momento non convivono, si vedono nei weekend e sono più innamorati e complici che mai.