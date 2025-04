La gelosia in amore è forse tra le prime cause di litigio, di incomprensione; quando l’approccio è giocoso, genuino, è sintomatico di un rapporto dove l’amore è certamente vivo. Lo sa bene Michela Quattrociocche dato che – stando alle anticipazioni su RaiPlay – ne ha parlato proprio ad Obbligo o Verità nella puntata che vedremo in onda questa sera, 7 aprile 2025. L’attrice è da qualche tempo legata a Giovanni Naldi, nuovo compagno; lui non appartiene al mondo dello spettacolo e forse anche lui è ‘incappato’ nei controlli a tappetto di Michela Quattrociocche, simpaticamente raccontati nel programma di Alessia Marcuzzi.

Michela Quattrociocche, chi è?/ Dal rapporto con l'ex marito Aquilani al nuovo fidanzato Giovanni Nardi

“Se ho mai controllato il cellulare del mio compagno? Sì, ancora ora lo faccio e lui lo sa”, questa la simpatica confessione di Michela Quattrociocche a proposito della gelosia in amore e che dunque, si può immaginare, faccia parte anche del rapporto con l’attuale compagno, Giovanni Naldi. L’attrice ha anche aggiunto: “Faccio i miei controlli, cancello e blocco le donne che mi danno fastidio”, chissà cosa ne pensa l’imprenditore che, stando ad uno dei suoi ultimi racconti, ancora non vive con lei.

Giovanni Naldi, compagno di Michela Quattrociocche: “Lui rispetta la mia situazione…”

“Rispetta la mia situazione, viviamo nello stesso quartiere ma non in insieme e ci vediamo nel fine settimana”, raccontava Michela Quattrociocche – come riporta Leggo – a proposito del rapporto con l’attuale compagno Giovanni Naldi. L’attrice è infatti reduce dalla separazione da Alberto Aquilani e , come da lei sottolineato, dopo una storia così importante ha reputato fondamentale procedere a piccoli passi anche se le sue figlie hanno comunque già conosciuto il suo nuovo compagno: “Le mie bambine le ha conosciute, ma dopo 2 anni e mezzo”. Vedremo se – oltre alle anticipazioni sul tema della gelosia – proprio questa sera ad Obbligo o Verità, Michela Quattrociocche racconterà nuove curiosità sul rapporto con l’attuale compagno Giovanni Naldi.