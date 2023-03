Michela, sorella di Daniele Dal Moro “approva” Oriana Marzoli/ “Stare con lui non è facile, lei però…”

Michela, sorella di Daniele Dal Moro: il suo pensiero su Oriana Marzoli

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip si appresta a deliziare i telespettatori con nuove dinamiche e vecchie ruggini da sciogliere. Tra conflitti di coppia e possibili sorprese, al centro dell’interesse ci sarà molto probabilmente Daniele Dal Moro in virtù del suo rapporto con Oriana Marzoli. La relazione tra i due continua ad essere un’altalena di eventi tra sensazioni contrastanti; anche quando tutto sembra andar bene, nuove discussioni tormentano la coppia per il dispiacere degli “Oriele”.

A tirare sù il morale di Daniele Dal Moro nella prossima puntata del GF Vip potrebbe però arrivare una dolce sorpresa, magari di una persona particolarmente legata a lui dal punto di vista affettivo. La persona in questione potrebbe essere la sua amata sorella Michela, che qualche giorno fa si è pronunciata proprio in merito al rapporto tormentato con Oriana Marzoli: “Oriana è molto simpatica, la sua esuberanza fa certamente bene a mio fratello. Sicuramente, una volta che il GF Vip sarà finito ho intenzione di conoscerla“.

Michela Dal Moro, il commento positivo sull’influenza di Oriana al GF Vip: “Stare con Dani non è semplice…”

Inizia così il discorso di Michela, sorella di Daniele Dal Moro, che sui social si è pronunciata in maniera piuttosto positiva rispetto ad Oriana Marzoli. ” Sono convinta che lei sta smussando lati del carattere di Daniele, anche per far sì che lui abbia più fiducia in lei“. Il tema della fiducia è dominante dunque anche per la sorella di Daniele Dal Moro; centrale anche nelle discussioni del rapporto al GF Vip con la showgirl venezuelana.

“Io lo so che stare con Dani non è semplice, ma anche se lo vedete una furia quando si arrabbia, vi posso garantire che è una persona molto buona”. Prosegue così Michela, sorella di Daniele Dal Moro, che oltre a commentare positivamente l’influenza di Oriana Marzoli si sofferma anche sulle peculiarità caratteriali del fratello. In chiusura, offre un affettuoso augurio nei confronti del veneto puntando al futuro dopo il GF Vip anche oltre il rapporto con la showgirl venezuelana: “Che sia Oriana o chiunque altra, vederlo felice mi fa tantissimo piacere“.

