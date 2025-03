Angelo Pintus ha al suo fianco una donna che adora e con la quale ha formato la sua famiglia. Il comico è sposato dal 2017 con Michela Sturaro e insieme i due hanno messo al mondo un bambino, Rafael, nato il 29 novembre 2022. Non abbiamo molte informazioni sul conto di Michela, che non fa parte del mondo dello spettacolo e sembra piuttosto riservata. Sui social, ogni tanto, spunta una foto di Michela Sturaro, sempre sorridente e gioiosa: almeno questo è quello che si evince dai loro profili Instagram, che speriamo possano rispecchiare la realtà. La coppia è comunque felicemente sposata dal 2017 e i fiori d’arancio sono arrivati qualche anno dopo l’inizio della loro relazione, cominciata nel 2013.

Il loro amore ha portato ad un gesto plateale di Angelo Pintus, che nel 2016 ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. La proposta è arrivata sul palco dell’Arena di Verona: il comico si è inginocchiato davanti a tutti e ha dedicato parole romantiche alla sua compagna. Davanti a loro e davanti a voi stasera volevo chiedere una cosa a questa ragazza meravigliosa, volevo chiederti se mi vuoi sposare” ha dichiarato Angelo Pintus, in una romantica serata che ricorderà per tutta la vita. L’anno successivo, poi, sono arrivate le nozze.

Chi è Michela Sturaro, la moglie di Angelo Pintus: "Percorso lungo prima della nascita di Rafael"

Nel 2022 Angelo Pintus e la moglie Michela Sturaro sono diventati genitori. Cinque anni dopo il matrimonio, la moglie di Angelo Pintus ha dato alla luce il loro primo figlio, Rafael. Come ha fatto intuire il comico, il percorso per la maternità non è stato infatti semplice. Nel post in cui annunciava la nascita, parlava infatti di “punture” e “percorso lungo”. Fortunatamente la coppia è riuscita a realizzare il sogno della maternità, mettendo al mondo Rafael. “Per fortuna è uguale a te, bello come te”, scriveva Pintus dopo la nascita del piccolo.