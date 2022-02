Michela Sturaro, moglie Angelo Pintus/ “Siamo sempre qui, insieme, a ridere”

Michela Sturaro è la moglie di Angelo PintusAngelo Pintus, il comico, imitatore e cabarettista. La coppia è legata da tantissimi anni, ma si è fatta conoscere dal grande pubblico quando il comico ha deciso di farle una sorpresa durante uno dei suoi spettacoli. Il 10 settembre 2016, infatti, Pintus durante uno suo show all’Arena di Verona ha deciso di farle una inaspettata proposta di matrimonio; il comico l’ha raggiunta e l’ha invitata a salire sul palcoscenico dove, in ginocchio, le ha chiesto di sposarlo tra le lacrime e l’emozione. Un momento davvero emozionante e romantico che ha commosso tutti gli spettatori, ma soprattutto i due che un anno dopo hanno coronato il loro sogno d’amore.

Il 20 settembre del 2017, infatti, Michela e Andrea si sono sposati con una cerimonia di matrimonio celebrata a Francolino, un minuscolo borgo alle porte di Ferrara. Si tratta di un luogo speciale per la coppia visto che a poca distanza vive la madre della sposa. Per i festeggiamenti poi la coppia ha scelto una location molto intima, un accogliente agriturismo nella pianura ferrarese.

Angelo Pintus sulla moglie Michela Sturaro: “quando sto con lei provo quella felicità”

Prosegue a gonfie vele l’amore e il matrimonio tra Michela Sturaro e Angelo Pintus, anche se la coppia è molto restia a parlare della propria sfera privata e sentimentale in pubblico. La donna, infatti, è molto discreta e riservata. A parlare del loro amore, in diverse occasioni, è stato proprio il comico ed imitatore che sui social alcuni anni fa ha celebrato il primo anniversario di matrimonio con un lungo post: “la prima foto è di oggi. Oggi siamo sposati da quattro anni e in questi quattro anni sono successe davvero tante cose, ma noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad arrabbiarci, ma soprattutto a bere. Probabilmente quando moriremo ci imbottiglieranno. Ti amo Suellen”.

Non solo, sempre Pintus dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando della moglie ha rivelato: “perché quando sto con lei provo quella felicità?. Hai presente quando hai sette anni e il tuo amico ti chiama e tu scendi per giocare? Quando ti sdrai sul prato e guardi le nuvole e non smetti di sognare, immaginando i posti che vedrai e le cose che farai da grande? Ecco, quando stiamo insieme provo questo. E quando la guardo e penso a noi, rivedo me bambino e rivedo quelle nuvole. Chissà, magari un giorno ne toccheremo una”.



