Michela Trevisan, moglie Luca Manfredi/ Genitori di due gemelle Matilde e Margherita

Michela Trevisan, biologa e nutrizionista, è la seconda moglie di Luca Manfredi. Il figlio di Nino Manfredi è stato precedentemente sposato con Nancy Brilli, con la quale ha avuto un figlio, Francesco, nel 2000. Luca e Michela sono diventi genitori delle gemelle Matilde e Margherita nel 2008. Michela Trevisan, nonostante sia sposata con un regista, vive e lavora lontano dai riflettori. Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Padova, Michela si è poi specializzata in Scienza dell’Alimentazione. La moglie di Luca Manfredi è consulente del metodo Kousmine, sistema di alimentazione presentato come uno strumento di lotta a malattie come il cancro. Michela Trevisan ha scritto anche numerosi libri sull’alimentazione: “Il manuale dei cibi fermentati” (2009), “Liberi da intolleranze e allergie” (2010) e “Salute! Alimenti per la cura del corpo, della casa, dell’orto” (2019), solo per citarne qualcuno.

Francesco, figlio Luca Manfredi/ Il rapporto speciale con mamma Nancy Brilli

Michela Trevisan: le figlie Matilde e Margherita

Matilde e Margherita Manfredi sono le figlie di Luca Manfredi e della sua seconda moglie Michela Trevisan. Le due ragazzine, nate nel 2008, hanno preso parte a molte pubblicità girate dal padre Luca Manfredi. Matilde e Margherita hanno conquistato il pubblico recitando nella quinta stagione della famosissima fiction Rai “Che Dio ci aiuti”, dove interpretavano le gemelle Daniela e Silvia. “Hanno girato per sei mesi sul set, quindi avevano una maestra tutta per loro mentre facevano il lavoro di nonno Nino Manfredi. Prima di ogni scena ripetevano le battute davanti allo specchio”, ha raccontato Luca Manfredi a DiPiù tv, in concomitanza con la messa in onda della fiction su Rai 1. Prima delle gemelle, Michela Trevisan era già diventata mamma di Mariavittoria, nata da un precedente matrimonio, che lavora come attrice.

LEGGI ANCHE:

Nancy Brilli, ex moglie Luca Manfredi/ Perchè si sono lasciati? "Pretendevo cose che non poteva darmi"Elisabetta, moglie Giovanni Scifoni/ Sui social con i figli Tommaso, Cecilia e Marco

© RIPRODUZIONE RISERVATA