Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma, ex Monica Vitti/ Due grandi storie d’amore

Monica Vitti, la storia d’amore con Michelangelo Antonioni

Tra gli ex storici dell’attrice Monica Vitti ci sono sicuramente Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma. La Vitti li ha conosciuti entrambi sul set: il primo fu Michelangelo Antonioni, quando Monica non aveva nemmeno vent’anni. Il colpo di fulmine avvenne in sala di doppiaggio, quando il regista rimase letteralmente ammaliato dal suo sguardo. Così le consigliò vivamente di fare cinema e dopo uno scambio di battute tra i due ci fu un prosieguo al di fuori del lavoro.

Michelangelo Antonioni e Monica Vitti sono stati insieme circa dieci anni, vivendo una relazione tra alti e bassi. Nel frattempo la carriera dell’attrice decollava e anche gli addetti ai lavori la esaltavano senza esitazione come sul magazine l’Espresso: “Monica Vitti è, con bravura e intensità, la protagonista e bisogna riconoscere che la sua nevrosi è credibile e al tempo stesso non compromette la sincerità e violenza del breve rapporto d’amore”.

Monica Vitti e l’incontro con Carlo di Palma

Infatti nel 1964, poco dopo la vittoria del Leone d’oro, per la pellicola “Deserto Rosso”, la storia tra Michelangelo Antonioni e Monica Vitti traballa fino a scoppiare definitivamente. L’attrice si innamora di Carlo Di Palma, direttore della fotografia, e dà vita a quella che è stata la sua seconda storia d’amore più importante. La coppia inizia a frequentarsi e ben presto diventa di dominio pubblico. Nel frattempo le voci del gossip ipotizzano un matrimonio imminente tra Di Palma e l’attrice, ma alla fine i due non saliranno mai all’altare. Carlo di Palma e Monica Vitti si lasciano nel 1974; non molto tempo dopo l’attrice si fidanza col giornalista e fotografo Roberto Russo, per poi sposarlo nel 2000.

