Michelangelo Falcone, chi è il finalista All Together Now/ Francesco Renga nel suo destino

Chi è Michelangelo Falcone?

“All Together Now“, condotto anche in questa edizione da Michelle Hunziker, è a un passo dalla proclamazione del vincitore. Tra i concorrenti in lizza per la conquista del titolo c’è Michelangelo Falcone, uno tra i partecipanti più giovani che è però già riuscito a togliersi belle soddisfazioni in questi anni. Anche lui, infatti, come altri suoi compagni di avventura, ha cercato di mettersi in mostra partecipando ad altri talent show.

Grazie al programma in onda ogni domenica sera su Canale 5 ha avuto la possibilità di incontrare Francesco Renga, uno dei componenti della giuria. L’ex compagno di Ambra Angiolini aveva spento già belle parole per lui qualche anno fa.

Michelangelo Falcone – In Tv quando era ancora minorenne

La passione per la musica è nata in Michelangelo Falcone quando era solo un bambino. Già in quel periodo lui aveva le idee chiare: voleva diventare un cantante e ora sta facendo il possibile affinché il suo sogno possa diventare realtà. A soli diciassette anni nel 2018 ha così deciso di prendere parte a “The Voice of Italy“, programma che allora era condotto da Costantino della Gherardesca. Qui ha avuto modo di entrare a far parte della squadra di Francesco Renga.

Un anno dopo ha poi preso parte alle selezioni di “Amici“, ma non è riuscito a entrare a far parte della scuola. In questi anni ha inoltre avuto modo di incidere diversi singoli, che gli sono valsi alcuni dischi d’oro. Tra le sue passioni c’è la moda, appena ne ha la possibilità ama cambiare look e colore ai capelli. Nel periodo di “The Voice” era infatti biondo.

