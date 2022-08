Michelangelo Tommaso ed Emanuel Caserio a Ballando con le stelle 2022?/ Rumors…

Michelangelo Tommaso: da Un posto al sole a Ballando con le stelle 2022?

Non si fermano i rumors sui concorrenti di Ballando con le stelle 2022 che partirà in prima serata su Raiuno a ottobre. Milly Carlucci e i suoi autori stanno regalando per formare un cast che piaccia a diverse generazioni e sia in grado di appassionare il pubblico anche con le loro storie personali. La Carlucci, inoltre, punta sempre su nomi nuovi per il programma rispetto a quelli che il pubblico ha già conosciuto nei reality. Spunta così il nome di uno degli attori più amati dal pubblico della soap opera ovvero Michelangelo Tommaso, da anni protagonista di Un posto al sole in cui interpreta Filippo.

I rumors su una probabile presenza di Michelangelo Tommaso a Ballando con le stelle 2022 sono stati scatenati da una recente dichiarazione rilasciata dall’attore che, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha detto: “Ballando? Nulla di certo ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto”.

Direttamente dal set de Il paradiso delle Signore, nel cast di Ballando con le stelle 2022, potrebbe arrivare anche Emanuel Caserio che ha lasciato aperta la porta per partecipare al programma condotto da Milly Carlucci nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv.

“Con i balli di gruppo vado alla grande e so fare anche qualche figura di salsa. Sta girando questa voce e ho letto vari articoli che mi includono già nel cast ufficiale. Al momento non so nulla e non penso che sia vero. Però chi lo sa. Se Milly vuole scendo in pista”, ha detto l’attore. Sia Michelangelo Tommaso che Emanuel Caserio, dunque, sarebbero pronti a scendere in pista: Milly Carlucci coglierà l’occasione al balzo?

