Michelangelo Tommaso/ Papà bis con Samanta Piccinetti “Sconvolto…” (C’è tempo per)

Michelangelo Tommaso è per tutti noi l’amato Filippo Sartori di Un Posto al Sole, la storica soap di Raitre, ma chi lo conosce bene sa che è un attore a tutto tondo, impressionante e molto caratteristico che ha avuto notevoli successi nella sua vita lavorativa ma anche in quella privata. Classe 1980, Michelangelo Tommaso, è arrivato sul set della longeva soap napoletana ormai vent’anni fa per vestire i panni di Filippo Sartori, il figlio illegittimo di Roberto Ferri, è proprio sul set che conosce quella che nel 2017 è diventata sua moglie, Samanta Piccinetti, la bella attrice che già nel 2015 lo ha reso padre per la prima volta. I due sono inseparabili e anche in questo lockdown hanno avuto il loro bel da fare visto che l’attrice lo ha reso padre per la seconda volta con l’arrivo della piccola Viola Belle.

MICHELANGELO TOMMASO PAPA’ BIS E ATTORE DI SUCCESSO…

Michelangelo Tommaso ha festeggiato dicendosi pazzo di lei e, soprattutto, ammettendo di aver avuto tanti dubbi prima del suo arrivo convinto che non potesse provare l’amore immenso che provava per la sua primogenita, Sole Caterina: “Banale dirlo, ma quando si aspetta il secondo figlio, ci si chiede come si potrà amare allo stesso modo del primo questo esserino nuovo. E invece, senza che tu riesca a realizzare, ti travolge, ti sconvolge, ti allarga il cuore e lo riempie di nuovo”. Il suo cuore scoppia di gioia e non solo perché è papà bis ma anche perché è tornato a recitare dopo il lungo lockdown. Oggi lo ritroveremo a C’è Tempo per nel salotto di Beppe Convertini e Anna Valle, cosa racconterà di questo periodo da papà bis? Proprio nei giorni scorsi ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con la moglie scrivendo sui social: “E così sono passati 3 anni. Non tutti i giorni sono stati facili, le sfide non sono mancate, ma per fortuna altrettante gioie hanno compensato queste difficoltà. Sei la mia forza, la mia stella polare, il mio rifugio. Nonostante quanto io russi ogni notte, sei ancora accanto a me… e se non è vero amore questo! Buon anniversario amore mio!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA