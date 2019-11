Michelangelo Tommaso/ “Samanta Piccinetti? Con mia moglie sul set non è facile…”

Michelangelo Tommaso a “La Vita in Diretta” per portare la sua esperienza nel dibattito sugli amori nati sul lavoro. L’attore, che interpreta il ruolo di Filippo Sartori a “Un posto al sole”, proprio sul set ha conosciuto la donna della sua vita. È infatti sposato con Samanta Piccinetti, che invece interpreta il ruolo di Arianna nella soap. «Siamo sposati da due anni e mezzo, non tanto, ma dovevamo sposarci prima», racconta l’attore. Poi spiega il motivo per il quale i due non si sono sposati prima: «Mentre organizzavamo il matrimonio è rimasta incinta. Quindi abbiamo cambiato i programmi». Parlando di sua moglie Samanta Piccinetti, l’attore sostiene che somigli molto a Carmen Russo (presente in studio) a livello caratteriale. E questo perché anche lei «è una che prende tutte le decisioni». Ma ad Alberto Matano spiega anche quanto a volte sia difficile lavorare con la propria compagna, specie sul set.

MICHELANGELO TOMMASO PARLA DELLA MOGLIE SAMANTA PICCINETTI A LA VITA IN DIRETTA

«Noi ci siamo conosciuti da attori, quindi sappiamo cosa facciamo, ma non è sempre semplice», racconta Michelangelo Tommaso a “La Vita in Diretta”. L’attore spiega di aver sofferto di gelosia in alcuni casi. «A me è capitato, ad esempio, di vedere che lei doveva fare scene abbastanza piccanti che non ho voluto rivedere». Infatti dopo i primi secondi in cui rivedeva la scena si allontanava: «Grazie, ma basta», tagliava corto. Invece una volta è capitato a sua moglie Samanta Piccinetti di ritrovarsi in una situazione “scomoda”. Ed è avvenuta proprio sul set di “Un posto al sole”, a cui appunto lavorano insieme. «Una volta è capitato a me di dover chiedere in scena ad una collega di sposarmi e lei doveva essere dietro a fare i complimenti. È stato surreale». Michelangelo Tommaso ha poi concluso spiegando cosa non manca nel suo rapporto con Samanta Piccinetti, un ingrediente importante nelle relazioni: «Non deve mai mancare il rispetto».

