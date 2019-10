Michele Alhaique, fidanzato Benedetta Porcaroli/ “I 18 anni di differenza? Necessità”

Michele Alhaique, noto regista 39enne è il fidanzato di Benedetta Porcaroli. Sì, l’uomo è molto più grande di Benedetta che ha solo 21 anni. Una differenza d’età, dunque, importante ma non ai fini del loro rapporto. Infatti, intervistata dal settimanale Grazia, la Porcaroli ha ammesso che la differenza d’età per lei è anzi una necessità. Ovvero “Quella di avere un confronto con una persona in grado di raccontarmi le cose che non conosco.” Oggi, 18 ottobre, Netflix rende disponibile la seconda stagione di Baby, la serie ambientata a Roma che ha come protagonisti un gruppo di giovani ragazzi. “Prima donna” in questa vicenda è Chiara, interpretata dalla appunto bellissima Benedetta Porcaroli. La popolarità dell’attrice è aumentata esponenzialmente grazie a “Baby” e in molti hanno iniziato a chiedersi se anche nella vita reale la ragazza sia fidanzata.

Michele Alhaique, fidanzato di Benedetta Porcaroli: ecco come l’ha conquistato

Quello con Michele Alhaique è un rapporto che “si basa sulla stima reciproca”, ammette Benedetta Porcaroli. L’attrice dichiara inoltre che “Lui mi consiglia, mi stimola in continuazione. E poi non è il classico adulto serioso: si trova a suo agio con i miei amici 20enni e gioca alla Play Station con mio fratello di 14 anni“. Il regista Michele Alhaique, d’altronde, è riuscito a conquistare la giovane attrice protagonista di Baby grazie alla sua sensibilità, oltre che alla spiccata simpatia. La stessa Porcaroli, infatti, aggiunge: “Il mio compagno è un tipo tosto, ma ha l’anima fragile. È sensibilissimo e capace di grandi sentimenti: nessuno, prima di lui, mi aveva fatto sentire tanto amata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA