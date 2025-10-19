Michele Ballo, chi è il giovane artista e cantante di Amici 25: ha portato il violoncello nella Casetta

Tra i protagonisti della nuova puntata di Amici 25 ritroveremo il giovane Michele Ballo, già apprezzato nei giorni scorsi e che sarà ancora una volta protagonista nel format di Maria De Filippi. Michele Ballo se la giocherà con i compagni di scuola e avrà l’occasione di ripresentarsi ai telespettatori dopo essersi già messo in mostra in tv in vecchie esperienze sul piccolo schermo.

Michele Ballo ha infatti partecipato in passato a X-Factor, esperienza che gli ha permesso di maturare una prima esperienza notevole riguardo a questa sua grande passione per il canto.

La stessa padrona di casa Maria De Filippi ha speso parole importanti nei confronti del giovane artista, ammettendo di aver notato negli occhi di Michele un certo brillore quanto si tratta di cantare: “Cambi espressione quando suoni!“. Per Michele Ballo è dunque tempo di vivere una nuova esperienza in un altro talent, vedremo se la scuola di Amici metterà in mostra delle doti ulteriori del giovane allievo.

Michele Ballo porta il violoncello ad Amici 25

Un giovane musicista a tutto campo, è che Michele Ballo ha colpito al cuore il pubblico del talent di Canale Cinque. Il giovane artista ha infatti catturato l’attenzione con il suo violoncello, una rarità per quanto riguarda Amici dove nel corso degli anni i telespettatori si sono abituati invece alle doti canore e a ballerini di gran livello.

E dal passato di Michele Ballo spunta un curioso retroscena, visto che l’artista era stato protagonista di una critica nei confronti del prof Dargen D’Amico a X-Factor dopo una scelta del coach poco comprensibile. “Ingiustissimo, ingiustissimo” si era sfogato Ballo allontanandosi dalle telecamere subito dopo il verdetto che non ha mai mandato giù del tutto.

“Dargen D’Amico non è il giudice adatto a noi” aveva detto ancora Michele che adesso si è rimesso in gioco ad Amici 25, nella speranza di riuscire a ottenere giustizia.