Michele Barcaiuolo, incidente in A1: grave consigliere FdI/ Masso di 10 kg su auto

Paura per Michele Barcaiuolo, coordinatore e consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna, coinvolto nel pomeriggio di ieri in un brutto incidente stradale avvenuto in A1. Stando a quanto reso noto da Il Resto del Carlino, l’auto sulla quale viaggiava l’esponente politico sarebbe stata centrata da un masso di oltre 10 chili staccatosi dal ponte lungo l’autostrada. Secondo una prima ricostruzione, al passaggio di un Tir parte del ponte che passa sopra al Panaro, in località San Donnino si sarebbe staccato finendo proprio sul lato passeggero dell’auto dove si trovava Barcaiuolo e su cui viaggiavano altre due persone. E’ quanto sarebbe emerso dai primi accertamenti svolti dagli agenti della stradale di Modena Nord, prontamente giunti sul posto e che ora si stanno occupando di tutte le indagini del caso. In seguito al gravissimo incidente, sul posto erano giunte ieri anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato il politico all’ospedale di Baggiovara dove ora si troverebbe in prognosi riservata alla luce delle sue condizioni gravi. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

MICHELE BARCAIUOLO, INCIDENTE IN A1

Un incidente incredibile, quello nel quale è stato coinvolto ieri Michele Barcaiuolo dopo che un masso molto pesante ha sfondato il finestrino lato passeggero colpendo l’esponente di Fratelli d’Italia. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i dipendenti della Società Autostrade che si sono premurati di mettere in sicurezza il ponte. I lavori sono andati avanti fino a questa mattina. I tecnici di Autostrade sono intervenuti “per le necessarie verifiche” sulla parte del cordolo di calcestruzzo che secondo la medesima società era stato “oggetto di un intervento di manutenzione eseguito lo scorso maggio da parte di una ditta appaltatrice esterna”. Intanto nelle passate ore ad esprimersi su quanto accaduto al consigliere è stata anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che su Twitter ha commentato: “Scossa dalla notizia dell’incidente che ha coinvolto Michele Barcaiuolo, coordinatore e consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna. Ora ricoverato in ospedale, ma con confortanti segnali di ripresa. Forza Michele, siamo tutti con te!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA