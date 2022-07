Michele Bravi, Arisa lo “allontana” da Amici 22/ Maria De Filippi smentisce il rumors e da la cattedra a…

Presto potremmo rivedere Michele Bravi ad Amici di Maria De Filippi. E’ l’indiscrezione che circola con insistenza da diversi giorni. Non molto tempo fa si era ipotizzato un ruolo come professore di canto per il ragazzo, in sostituzione di Anna Pettinelli che sembrava destinata ad abbandonare il programma. La professoressa, poi, ha confermato che ci sarà. Di conseguenza appare chiaro che Michele Bravi potrebbe indossare i panni di giudice speciale per la nuova edizione di Amici, così come già successo ad altri volti noti del mondo dello spettacolo e ad altri suoi colleghi. Ma proprio in questi giorni il rumors è stato smentito dalla nomina di Arisa in qualità di giudice di Amici 22 beffando così Michela Bravi sul finale.

Michele Bravi arriva ad Amici, che ruolo avrà?/ Secondo alcune indiscrezioni...

Michele Bravi torna con Zodiaco

Michele Bravi tra i protagonisti dei Tim Summer Hits 2022 su Rai2 con il nuovissimo singolo “Zodiaco”. Il cantautore di X Factor è tornato alla ribalta quest’anno dopo la partecipazione tra i big al Festival di Sanremo 2022. Proprio dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato quanto quel Festival significhi per lui: “Sanremo è un momento di realizzazione professionale, avere la fortuna di esibire il proprio lavoro davanti alla platea più grande d’Italia è sempre incredibile. Quest’anno me lo sono vissuto con un grande senso di gratitudine, gioia e leggerezza: tornare ad avere il pubblico in sala e cantare con l’orchestra è stato davvero bello”.

Michele Bravi nuovo prof ad Amici 22?/ "Lui al posto di Anna Pettinelli": il gossip

Dopo Sanremo è tornato a lavorare a nuova musica. “Zodiaco” è il suo singolo scelto per l’estate nato proprio per essere cantato dal vivo dopo due anni di pandemia. “Avevo bisogno di un momento disteso che potesse accompagnare quella fase dello show. Nasce da un esercizio che facciamo tutti: affidarci alle stelle per capire quello che viviamo tutti i giorni, chi lo fa in maniera più fiduciosa e chi con più ironia. Di solito sono più teatrale e drammatico, con “Zodiaco” avevo bisogno di raccontare questo momento di serenità e concretizzarlo in musica” – ha detto Bravi.

Amici 21: Alex canta sul palco di Michele Bravi/ Il motivo è virale

Michele Bravi tra cinema e musica

La carriera artistica di Michele Bravi si divide tra musica e cinema. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato come è nata l’idea del video dell’ultimo singolo “Zodiaco”. “Proprio per il mio rapporto vivo con il cinema, sono anni che mi monto i video e sono passato di regia. Puoi farlo quando hai una tua squadra di creativi che viaggiano sullo stesso binario, questo ti dà modo di far aderire i progetti audiovisivi alla tua sensibilità musicale. Rientra nel vedere la musica come momento di spettacolo, un’esperienza da regalare al pubblico” – ha detto il cantante che nei prossimi mesi tornerà al cinema con un nuovo film.

“Dovrebbe uscire nei prossimi mesi un’opera prima di una regista che amo molto, Carolina Cavalli, e sarò insieme a Benedetta Porcaroli. Sto lavorando ad altri progetti, stiamo girando in queste settimane. Spero che continuerà questo percorso tra musica e cinema” – ha detto dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA