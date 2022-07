Michele Bravi arriva ad Amici, che ruolo avrà?/ Secondo alcune indiscrezioni…

Michele Bravi sarà nella prossima edizione di Amici, quale sarà il suo ruolo?

Michele Bravi sta per approdare ad Amici. Nelle scorse settimane si era rincorsa l’indiscrezione che il cantante avrebbe preso il posto di Anna Pettinelli come insegnante di canto. Sul Settimanale Dipiù Tv però viene fatta chiarezza. Michele Bravi dovrebbe vestire i panni di giudice speciale del talent o occupare una nuova poltrona come insegnante di canto. Anna Pettinelli ha infatti smentito il suo abbandono al talent dichiarando di essere legata al programma: “Sono legatissima al talent e non ho mai avuto intenzione di lasciarlo”. Alcune persone vicine al talent confermano che in questi giorni si stanno svolgendo i casting per i concorrenti della nuova edizione.

Michele Bravi è stato coinvolto nella selezione e pertanto si ipotizza un suo coinvolgimento nella prossima edizione. Il rapporto tra Michele Bravi e Maria de Filippi è stato sempre idilliaco. Maria De Filippi nutre una profonda stima nei confronti del cantante tanto da averlo voluto come tutor ad Amici nell’edizione del 2017 e poi come concorrente ad Amici Speciale. Proprio in occasione di questa ultima partecipazione il loro rapporto sarebbe evoluto. In quel periodo, Michele stava uscendo da un periodo complicato dopo il terribile dramma che lo aveva coinvolto.

Michele Bravi è riuscito a rialzarsi dalla depressione anche grazie all’aiuto di Maria De Filippi. LA conduttrice gli ha teso la mano in un momento delicato. Nel 2018 il cantante aveva causato la morte di una motociclista in un incidente stradale ed era finito a processo per omicidio stradale. Un duro colpo per il cantante che aveva pagato molto dal punto di vista psicologico. Gli amici dell’artista avevano raccontato che in seguito a quel terribile incidente, Michele aveva pensato di mettere da parte la musica. Poi però era arrivata Maria De Filippi che lo aveva convinto a reagire.

Da quel momento, Michele era tornato ad esibirsi e aveva calcato di nuovo il palco del Festival di Sanremo. Le leggende narrano che fu proprio Maria a consigliare all’amico, e allora direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, di ascoltare Il Diario degli errori, brano che ha segnato la ripartenza in grande stile del vincitore di X Factor nel mondo della musica. Alcune persone vicine a Michele hanno dichiarato: “Se non fosse stato per Maria probabilmente lui non avrebbe ripreso completamente in mano la sua vita”. Oggi Maria è tornata a fare una nuova proposta a Michele Bravi e a dargli un’altra importante occasione.











