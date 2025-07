Chi è il fidanzato di Michele Bravi? Da almeno un paio d'anni ci sarebbe una persona speciale nella vita dell'ex cantante di Amici

Le questioni di cuore e la vita privata di Michele Bravi hanno sempre appassionato il mondo del gossip. Un po’ perché l’ex stella di Amici e X Factor gode di grande notorietà, un po’ perché la riservatezza adottata per il suo privato ha finito per incuriosire i fan e i media.

Inoltre, nel 2017, confidò per la prima volta in una intervista rilasciata a Vanity Fair di aver amato un ragazzo. Nello stesso periodo, parlando al Corriere della Sera, espresse tutto il suo disappunto per l’attenzione che era stata data al suo orientamento sessuale.

Sangiovanni, nuova fidanzata dopo Giulia Stabile?/ "E' difficile vivere una storia d'amore normale"

“Mi hanno chiesto chi era la ragazza per cui soffrivo e ho solo risposto che si trattava di un ragazzo. Incredibile. Chi ha la mia età mi ha detto: mi spiace. Le persone più grandi invece hanno fatto titoloni…”, aveva commentato amareggiato il cantante. Così, da quel momento, Michele Bravi ha innalzato ulteriormente i muri della sua privacy, evitando di dare spunti alle riviste scandalistiche.

Sonia B e Simone, troppo ego a Temptation Island 2025/ Lui sul piedistallo, lei resta a guardare: la pagella

Michele Bravi, chi è il misterioso fidanzato?

“So di avere un minimo di influenza: non voglio mettere da solo delle categorie […] Mi auguro solo di innamorarmi, di chi non conta”, aveva specificato ancora il cantante. Per diverso tempo Michele Bravi è rimasto nel dietro le quinte, almeno da un punto di vista sentimentale, per poi fare coming out e tornare in prima linea. Certo, ancora oggi non è chiaro chi ci sia al suo fianco, nella vita di tutti i giorni.

Ma stando a quanto riferito dallo stesso artista lo scorso aprile, in una intervista rilasciata al magazine Oggi, il suo cuore batterebbe all’impazzato per un altro uomo. La storia d’amore con questa persona speciale sarebbe cominciata almeno un paio di anni fa e le cose allo stato attuale andrebbero alla grande. “Sono fidanzato un ragazzo da due anni, è più grande di me, finalmente una bella storia”, si era limitato a dire non più tardi di qualche mese fa Michele Bravi.

Lorenzo Fragola è fidanzato? Mistero sulla vita privata/ Le ex fidanzate e la pausa dai riflettori